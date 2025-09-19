Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Един от съсобствениците на Манчестър Юнайтед - сър Джим Рактлиф, е пристигнал вчера с хеликоптер на базата в Карингтън, за да проведе серия от разговори, включително и с мениджъра на отбора Рубен Аморим, информира "Ди Атлетик". Според източника самото посещение е планирано от доста време, но фокусът се е изместил и сега основната цел на милиардера е била да обсъди лошата форма на отбора и да се опита да реши проблемите, пред които е изправен португалецът.

Юнайтед спечели само един от първите си четири мача в Прмеиър лийг, и то след дузпа в добавеното време срещу Бърнли. Междувременно "червените дяволи" записаха и срамно отпадане от четвъртодивизионния Гримсби в турнира за "Карабао Къп".

Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

Аморим продължава да бъде упрекван за упоритостта си да залага на схема, която очевидно не пасва на отбора. Появиха се информации, че Аморим вече е загубил доверието на голяма част от играчите. Според други слухове следващите три мача ще решат бъдещето му. Първият от тях е срещу Челси на "Олд Трафорд".

Наскоро "Дейли Мейл" разкри, че Юнайтед трябва да плати компенсация от 12 милиона паунда на Аморим, в случай че го уволни още на първата година от неговия договор. Той започна работата си в клуба на 11 ноември 2024-та. Това означава, че след няколко седмици, ако формата на отбора не се подобри драстично, ръководството ще може по-лесно да вземе решението да се раздели с португалеца.

