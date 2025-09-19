Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

  • 19 сеп 2025 | 09:08
  • 2501
  • 0
Ратклиф долетял до Манчестър за разговор с Аморим

Един от съсобствениците на Манчестър Юнайтед - сър Джим Рактлиф, е пристигнал вчера с хеликоптер на базата в Карингтън, за да проведе серия от разговори, включително и с мениджъра на отбора Рубен Аморим, информира "Ди Атлетик". Според източника самото посещение е планирано от доста време, но фокусът се е изместил и сега основната цел на милиардера е била да обсъди лошата форма на отбора и да се опита да реши проблемите, пред които е изправен португалецът.

Юнайтед спечели само един от първите си четири мача в Прмеиър лийг, и то след дузпа в добавеното време срещу Бърнли. Междувременно "червените дяволи" записаха и срамно отпадане от четвъртодивизионния Гримсби в турнира за "Карабао Къп".

Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници
Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

Аморим продължава да бъде упрекван за упоритостта си да залага на схема, която очевидно не пасва на отбора. Появиха се информации, че Аморим вече е загубил доверието на голяма част от играчите. Според други слухове следващите три мача ще решат бъдещето му. Първият от тях е срещу Челси на "Олд Трафорд".

Наскоро "Дейли Мейл" разкри, че Юнайтед трябва да плати компенсация от 12 милиона паунда на Аморим, в случай че го уволни още на първата година от неговия договор. Той започна работата си в клуба на 11 ноември 2024-та. Това означава, че след няколко седмици, ако формата на отбора не се подобри драстично, ръководството ще може по-лесно да вземе решението да се раздели с португалеца.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

Хаусен: Грешката е призната, но аз оставам наказан - добър имидж за испанския футбол

  • 19 сеп 2025 | 09:45
  • 957
  • 0
Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

Хойлунд: Трудно се играе с 10 души срещу Манчестър Сити

  • 19 сеп 2025 | 08:08
  • 904
  • 0
Пау Кубарси притесни Барселона

Пау Кубарси притесни Барселона

  • 19 сеп 2025 | 07:34
  • 1692
  • 0
Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

  • 19 сеп 2025 | 06:35
  • 5530
  • 3
Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

Ювентус протяга ръце към Бернардо Силва

  • 19 сеп 2025 | 06:02
  • 2504
  • 1
Мактоминей: Трябва да преглътнем тази загуба и да гледаме напред

Мактоминей: Трябва да преглътнем тази загуба и да гледаме напред

  • 19 сеп 2025 | 05:26
  • 1631
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

По късна доба: Керкез обещал оставка, после размислил

  • 19 сеп 2025 | 10:10
  • 1666
  • 0
Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

Левски и Лудогорец влизат в битка за върха

  • 19 сеп 2025 | 07:00
  • 7748
  • 17
Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

Никола Цолов е първата истинска българска надежда за Формула 1

  • 19 сеп 2025 | 08:00
  • 4448
  • 10
Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

Ще успее ли Монтана да продължи победната си серия и срещу надъханите "соколи"?

  • 19 сеп 2025 | 07:30
  • 3890
  • 2
Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

Първите голове на Рашфорд осигуриха перфектен старт на Барса в ШЛ

  • 18 сеп 2025 | 23:58
  • 39968
  • 35
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 33993
  • 45