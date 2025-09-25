Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Ман Юнайтед награди Бруно Фернандеш за неговия гол №100

Ман Юнайтед награди Бруно Фернандеш за неговия гол №100

  • 25 сеп 2025 | 02:33
  • 308
  • 0
Ман Юнайтед награди Бруно Фернандеш за неговия гол №100

При победата на Манчестър Юнайтед над Челси (2:1) Бруно Фернандеш откри резултата и достигна много специален етап в клуба: отбеляза своя 100-тен гол, при това в своя 200-тен мач във Висшата лига.

Затова „червените дяволи“ не пропуснаха този момент и почетоха своя капитан със специална награда. Португалският национал получи произведение на изкуството със снимка, отнасяща се до всеки един от неговите голове.

Джейсън Уилкокс, футболният директор, връчи този спомен на португалеца. „Това е само малък жест на почит към Бруно, нашия капитан. Както знаете, той отбеляза 100 гола за Манчестър Юнайтед, което е невероятно постижение. Бруно, както знаете, всички го познават добре, е капитан, който води с пример. За всеки млад играч той е блестящ пример за това какво е необходимо, за да бъдеш топ играч, и е фантастично представяне на нашия футболен клуб и неговото семейство“, каза той, преди да даде думата на футболиста.

„Очевидно, благодаря на всички от първия ден. Всички асистенции, всички голове, всички дузпи, които ми дадохте възможност да отбележа. Много съм щастлив и горд, че достигнах тази голяма цифра. Не беше нещо, за което мечтаех, докато растях, за да стана футболист, но, очевидно, това е привилегия за мен и се надявам, че заедно с това ще можем да поставим много трофеи във витрината, защото това е най-важното“, заяви той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

В тренировъчно темпо Арсенал си осигури място в следващата фаза на "Карабао къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:52
  • 3719
  • 3
Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

Рууни призна за проблемите си с алкохола: Ако не беше Колийн, щях да съм мъртъв

  • 24 сеп 2025 | 21:49
  • 2425
  • 0
Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

Кошмарни грешки на вратаря на Щурм донесоха успех на Мидтиланд

  • 24 сеп 2025 | 21:47
  • 1259
  • 0
Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

Десподов и ПАОК стартираха в Лига Европа с нулево равенство

  • 24 сеп 2025 | 21:44
  • 3098
  • 0
Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

Шефът на Ла Лига: Ако Ямал беше по-възрастен, щеше да спечели "Златната топка"

  • 24 сеп 2025 | 21:26
  • 1517
  • 2
Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

Фоудън и Савиньо дадоха успешен старт на Манчестър Сити в "Карабао Къп"

  • 24 сеп 2025 | 23:40
  • 4874
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

Лудогорец унищожи Малмьо, "орлите" постигнаха нещо, което не са правили в ЛЕ от 6 години

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 47346
  • 120
Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

Два големи куриоза със "звезди" на Лудогорец доведоха до разправии в Швеция

  • 25 сеп 2025 | 00:48
  • 7707
  • 1
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 118967
  • 288
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 19540
  • 31
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 39440
  • 63
Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

Интересни резултати в първите мачове в Лига Европа

  • 24 сеп 2025 | 23:59
  • 11656
  • 0