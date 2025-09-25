Ман Юнайтед награди Бруно Фернандеш за неговия гол №100

При победата на Манчестър Юнайтед над Челси (2:1) Бруно Фернандеш откри резултата и достигна много специален етап в клуба: отбеляза своя 100-тен гол, при това в своя 200-тен мач във Висшата лига.

Затова „червените дяволи“ не пропуснаха този момент и почетоха своя капитан със специална награда. Португалският национал получи произведение на изкуството със снимка, отнасяща се до всеки един от неговите голове.

Bruno Fernandes was presented with a special print to celebrate his 100 goals for Manchester United ❤️ pic.twitter.com/WuE0eG6yH3 — UtdPlug (@UtdPlug) September 24, 2025

Джейсън Уилкокс, футболният директор, връчи този спомен на португалеца. „Това е само малък жест на почит към Бруно, нашия капитан. Както знаете, той отбеляза 100 гола за Манчестър Юнайтед, което е невероятно постижение. Бруно, както знаете, всички го познават добре, е капитан, който води с пример. За всеки млад играч той е блестящ пример за това какво е необходимо, за да бъдеш топ играч, и е фантастично представяне на нашия футболен клуб и неговото семейство“, каза той, преди да даде думата на футболиста.

„Очевидно, благодаря на всички от първия ден. Всички асистенции, всички голове, всички дузпи, които ми дадохте възможност да отбележа. Много съм щастлив и горд, че достигнах тази голяма цифра. Не беше нещо, за което мечтаех, докато растях, за да стана футболист, но, очевидно, това е привилегия за мен и се надявам, че заедно с това ще можем да поставим много трофеи във витрината, защото това е най-важното“, заяви той.

