Аморим отново обясни за развитието в играта на Ман Юнайтед, но посочи какво липсва

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим смята, че червените дяволи” играят по-добре от миналата година, но не се справят на достатъчно добро ниво в наказателното поле - и своето, и това на противника, където трябва да са по-клинични и прецизни в своите действия.

“Това е футболът, а ние сме в един от най-големите клубове, които обаче упражняват и огромен натиск, Искаме да печелим. През миналата година бях много критичен към представянето ни, но смятам, че през тази година играем много по-добре до наказателните полета, и в защита, и в атака. Трябва да бъдем много по-агресивни в пеналта, по клинични. Смятам, че в останалите отношения се подобряваме и сме на по-добро място от миналия сезон, но трябва да започнем да печелим. Загубихме от Арсенал и Манчестър Сити и още една загуба, особено след представянето през миналата година, ще е проблем. Фокусиран съм върху Челси,” започна португалецът.

Мареска: Гарначо е готов да започне срещу Манчестър Юнайтед, Аморим е великолепен мениджър

След това той разясни ситуацията с контузените футболисти. Матеус Куня и Мейсън Маунт ще се завърнат в групата на тима, но Диого Далот не е на разположение. Добрата новина за “червените дяволи” е, че тежко контузеният Лисандро Мартинес вече тренира на трева и също скоро може да се завърне в игра.

“Далот е аут. Мейсън Маунт и Матеус Куня са в състава. Мартинес също е аут. Това е много важен период за него, особено след такава тежка контузия. Има моменти, когато се възстановяваш много бързо, а след това идват скучни периоди и сякаш не правиш крачка напред. Лича ни липсва много, особено с неговата агресия. Липсва ни, но той винаги е с нас и имаме нужда от него в този отбор,” обясни наставникът.

От Ман Юнайтед са предупредили феновете за строги санкции за обиди към Гарначо

В края на пресконференцията Аморим накратко отговори и относно появилата се информация за лична среща между него и един от съсобствениците на клуба сър Джим Ратклиф. Преди няколко дни се появи информация, че от “Олд Трафорд” са поставили на португалеца ултиматум за драстично подобрение на резултатите на тима в следващите три двубоя до паузата за националните отбори през октомври или той може да бъде сменен.

“Нов договор, предложи ми нов договор. Не, това са нормални неща, той просто искаше да покаже подкрепата си, обяснявайки ми, че това е дълъг проект. Той многократно ми заяви, че това е първият ми сезон. Говорих с него, Омар и Джейсън, обсъдихме всички данни около клуба. Нормална среща на този етап, но също не съм изненадан, че хората обръщат внимание,” завърши Аморим.

Голяма неустойка спира уволнението на Аморим

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages