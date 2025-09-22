Флик: Не е лесно да вкараш три гола срещу такъв съперник

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик изрази задоволството си от победата над Хетафе в Ла Лига. "Блаугранас" спечелиха с 3:0.

„Три точки, 3:0. Всичко е супер. Вкарахме три гола, а това невинаги е лесно в мачове срещу корав съперник. Не искам да говоря за тях, искам да говоря за моя отбор. Трябва да се съсредоточим върху нашата игра и нашия план за мача", коментира Флик.

„Разполагаме с 27 футболисти и е важно всички да са в добра форма. Дани Олмо изигра отличен мач. Това, че Рашфорд не игра от първата минута, е нормално, все пка имаме мачове на всеки три-четири дни. Трябва да контролираме игровото му време. Сами видяхте какво може да се случи, както в случая с Фермин Лопес. Маркъс игра много и трябва да имаме това предвид", обясни германецът.

„Ще видим какво е състоянието на Фермин. Ще разберем утре“, добави Флик.

Снимки: Imago