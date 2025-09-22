Иниеста: И Дембеле, и Ямал заслужават “Златната топка”

Който измежду Усман Дембеле и Ламин Ямал да вдигне “Златната топка” тази вечер, това ще е заслужено. Това мнение сподели бившият халф на Барселона Андрес Иниеста.

🚨 Andrés Iniesta 🇪🇸 : « 𝗗𝗘𝗠𝗕𝗘́𝗟𝗘́ 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗬𝗔𝗠𝗔𝗟 🇪🇸 𝗠𝗘́𝗥𝗜𝗧𝗘𝗡𝗧 𝗟𝗘 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 🌕. » 🗣️



L’ancien milieu du FC Barcelone donnera en main propre le Ballon d’Or Féminin à la grande gagnante ce soir.



Авторът на гола, с който Испания спечели световната титла през 2010 година, ще присъства на церемонията в Париж и даже ще връчи една от наградите. Тя ще е за носителката на “Златната топка” при жените. Сред номинираните за този приз има цели шест дами от Барса начело с актуалната №1 Айтана Бонмати. През миналата година целият топ 3 при жените беше само от футболистки на каталунския клуб.

Иначе самият Иниеста няма “Златна топка” в славната си кариера на футболист. Най-близо до призна той беше през 2010 година, когато остана втори зад Лионел Меси.

41-годишният Иниеста се отказа от футбола преди точно година.