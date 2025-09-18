Популярни
Вижте всички двубои от 1/8-финалите на Световното първенство

  • 18 сеп 2025 | 19:58
  • 1320
  • 1

Вече е напълно ясна програмата на всички двубои от 1/8-финалите на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините (Пасай Сити).

Турция излиза срещу Нидерландия в първата 1/8-финална среща на 20 септември, събота, от 10:30 часа.

Малко по-късно победителите от Лигата на нациите и лидери в световната ранглиста от Полша срещат Канада от 15:00 часа.

На 21 септември, неделя, Аржентина играе срещу световния шампион Италия от 10:30 часа.

В 15:00 часа Белгия играе срещу Финландия.

На 22 септември, понеделник, националният отбор на България среща Португалия от 10:30 часа.

В 15:00 часа САЩ излиза срещу Словения.

На 23 септември, вторник, воденият от Камило Плачи тим на Тунис играе срещу Чехия от 10:30 часа.

От 15:00 часа Сърбия среща Иран.

