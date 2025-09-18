Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

Бившият селекционер на националния отбор на България Камило Плачи изведе отбора на Тунис до 1/8-финали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Тунис победи категорично Египет с 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) в “африканското дерби” в мач от 3-ия гръб на Група А, изигран пред 988 зрители в зала “SM Mall of Asia Arena” в Пасай Сити.

Успехът бе втори за тима на Тунис, който оглави първото място в Група А с 6 точки и геймове разлика 7:3.

Това е едно от най-добрите класирания на африканците до момента на световни първенства

Mundial/Grupo A

🇪🇬Egito 0–3 🇹🇳Tunísia

(19-25, 18-25, 22-25)



Karamosli E🇹🇳: 14 (14at)

Ben Romdhane O🇹🇳: 14 (8at, 2b, 4a)

Bongui A🇹🇳: 13 (12at, 1a)

Seif Abed🇪🇬: 12 (10at, 1b, 1a)

A. Said🇪🇬: 10 (8at, 2b) pic.twitter.com/34qpsBkMhX — VolleyProNews 🇦🇲 (@volleypronews) September 18, 2025

Египтяните са на последната четвърта позиция с 3 точки (1 победа, 2 загуби).

За второто място ще спорят Иран и Филипините, които също имат по 3 точки, но с по 1 победа и 1 загуба.

Най-резултатен за Тунис стана Елиес Карамосли с 14 точки, с толкова се отчете и Усама Бен Ромдане (4 аса, 2 блока).

Волейболистът на Берое 2016 (Стара Загора) записа 1 точка в мача.

За Египет Али Сейфелдин Хасан се отчете с 12 точки (1 ас, 1 блокада), с 10 точки приключи Ахмед Шафик (2 блокади).

СНИМКА: volleyballworld.com