  Волейбол
  2. Волейбол
  3. Камило Плачи изведе Тунис до 1/8-финал на Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 13:57
  • 238
  • 0
Бившият селекционер на националния отбор на България Камило Плачи изведе отбора на Тунис до 1/8-финали на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.

Тунис победи категорично Египет с 3:0 (25:19, 25:18, 25:22) в “африканското дерби” в мач от 3-ия гръб на Група А, изигран пред 988 зрители в зала “SM Mall of Asia Arena” в Пасай Сити.

Успехът бе втори за тима на Тунис, който оглави първото място в Група А с 6 точки и геймове разлика 7:3.

Това е едно от най-добрите класирания на африканците до момента на световни първенства

Египтяните са на последната четвърта позиция с 3 точки (1 победа, 2 загуби).

За второто място ще спорят Иран и Филипините, които също имат по 3 точки, но с по 1 победа и 1 загуба.

Най-резултатен за Тунис стана Елиес Карамосли с 14 точки, с толкова се отчете и Усама Бен Ромдане (4 аса, 2 блока).

Волейболистът на Берое 2016 (Стара Загора) записа 1 точка в мача.

За Египет Али Сейфелдин Хасан се отчете с 12 точки (1 ас, 1 блокада), с 10 точки приключи Ахмед Шафик (2 блокади).

СНИМКА: volleyballworld.com

