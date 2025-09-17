Полша даде гейм на Нидерландия, но записа трети пореден успех

Лидерът в световната ранглиста на FIVB Полша записа трета поредна победа на Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините.
Победителите в Лигата на нациите през 2025 година се наложиха над Нидерландия с 3:1 (22:25, 25:23, 25:19, 25:22) в третата си среща от Група В, който се игра пред 3399 зрители в зала “Smart Araneta Coliseum”.
Така “Дружина полска” завърши на първо място в Група В с пълен актив от 9 точки като загуби само 1 гейм.
Възпитаниците на Никола Гърбич продължават на 1/8-финалите, където на 20 септември в 10:30 часа ще срещнат отбора на Канада, който финишира втори в Група D.
Нидерландия пък ще играе срещу победителя от Група G Турция от 15:00 часа.
Капитанът Бартош Курек заби 19 точки (1 ас, 2 блока) за успеха на Полша.
Камил Семенюк добави още 15 точки (4 аса, 1 блок).
Томаш Форнал също реализира 15 точки (2 аса, 3 блок).
Михиел Ахии бе най-резултатен в мача с 23 точки (4 аса).
Бени Туинстра добави още 12 точки (1 ас, 1 блок).