Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Волейболистите на Аржентина поднесоха най-голямата изненада на Световното първенство по волейбол във Финландия.

“Гаучосите”, които са бронзови медалисти от Игрите в Токио 2020, изхвърлиха от Мондиал 2025 двукратните олимпийски шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 от Франция.

В решаващ мъжки двубой Аржентина се наложи изключително драматично над Франция с 3:2 (28:26, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12) в Кесон Сити.

“Гаучосите” показаха отлична игра в първите две части и поведоха с 2:0 гейма. Андреа Джани направи промени в състава на “петлите” и се наложи да замени голямата звезда Ървин Нгапет. Водени от Тревор Клевено французите спечелиха третия и четвъртия гейм и вкара мача в решаващ тайбрек.

Pozostała ostatnia niewiadoma jeśli chodzi o pary w 1/8 MŚ

Włochy? / Ukraina? vs Argentyna

⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/XIMPAPTAlD — Ewa Mac (@EwaMac1) September 18, 2025

Петият гейм започна напълно равностойно. Пабло Кукарцев атакува мощно от зона 2 - 8:7. Блокада на Пабло Кукарцев и Аржентина поведе с 9:7. Андреа Джани взе прекъсване за Франция. Великолепна комбинация в центъра Лучано Де Чеко - Агустин Лосев - 10:7. Тревор Плевено пусна топката до мрежата за 9:10. Марсело Мендес взе прекъсване за Аржентина. Жан Патри би сервис в мрежата - 10:12. Тревор Плевено отигра с класа за 11:12. Пайп на Лучиано Панонски и 13:11. Блокада на Николас Серба и мачбол за латиноамериканците при 14:11. Блокаут на Тревор Плевено - 12:14. Лусиано Висентин атакува по диагонала от зона 4 и Аржентина спечели тайбрека с 15:12 и мача с 3:2.

🇦🇷Arjantin'ın Fransa'yı elediği an ve sevinçler 🔥🔥pic.twitter.com/TbDUAHXJpQ — Vsever 2.0 🏐 (@Temmzvolley) September 18, 2025

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

СНИМКИ: volleyballworld.com