Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Хулио Веласкес разкрива тайната за успех в дербито с Лудогорец
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

  • 18 сеп 2025 | 15:38
  • 721
  • 0
Аржентина изхвърли олимпийския шампион Франция от Мондиал 2025

Волейболистите на Аржентина поднесоха най-голямата изненада на Световното първенство по волейбол във Финландия.

“Гаучосите”, които са бронзови медалисти от Игрите в Токио 2020, изхвърлиха от Мондиал 2025 двукратните олимпийски шампиони от Токио 2020 и Париж 2024 от Франция.

В решаващ мъжки двубой Аржентина се наложи изключително драматично над Франция с 3:2 (28:26, 25:23, 21:25, 20:25, 15:12) в Кесон Сити.

“Гаучосите” показаха отлична игра в първите две части и поведоха с 2:0 гейма. Андреа Джани направи промени в състава на “петлите” и се наложи да замени голямата звезда Ървин Нгапет. Водени от Тревор Клевено французите спечелиха третия и четвъртия гейм и вкара мача в решаващ тайбрек.

Петият гейм започна напълно равностойно. Пабло Кукарцев атакува мощно от зона 2 - 8:7. Блокада на Пабло Кукарцев и Аржентина поведе с 9:7. Андреа Джани взе прекъсване за Франция. Великолепна комбинация в центъра Лучано Де Чеко - Агустин Лосев - 10:7. Тревор Плевено пусна топката до мрежата за 9:10. Марсело Мендес взе прекъсване за Аржентина. Жан Патри би сервис в мрежата - 10:12. Тревор Плевено отигра с класа за 11:12. Пайп на Лучиано Панонски и 13:11. Блокада на Николас Серба и мачбол за латиноамериканците при 14:11. Блокаут на Тревор Плевено - 12:14. Лусиано Висентин атакува по диагонала от зона 4 и Аржентина спечели тайбрека с 15:12 и мача с 3:2.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!

СНИМКИ: volleyballworld.com

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ето кога ще сe играе 1/8-финалът България – Португалия

Ето кога ще сe играе 1/8-финалът България – Португалия

  • 18 сеп 2025 | 08:59
  • 19154
  • 14
Треньорът на Португалия: Постигнахме целта си, но сега ни предстои ново предизвикателство срещу България

Треньорът на Португалия: Постигнахме целта си, но сега ни предстои ново предизвикателство срещу България

  • 17 сеп 2025 | 19:06
  • 5358
  • 0
Мартин Атанасов: Показахме страхотен волейбол и заслужихме първото място в групата

Мартин Атанасов: Показахме страхотен волейбол и заслужихме първото място в групата

  • 17 сеп 2025 | 18:47
  • 2615
  • 1
Словения се поизпоти, но продължава напред на Световното във Филипините

Словения се поизпоти, но продължава напред на Световното във Филипините

  • 17 сеп 2025 | 18:14
  • 12459
  • 1
Любо Ганев прогнозира победа и над Португалия

Любо Ганев прогнозира победа и над Португалия

  • 17 сеп 2025 | 17:48
  • 3159
  • 1
България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

  • 17 сеп 2025 | 17:38
  • 13516
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

ЦСКА с два пъти по-големи заплати от Левски, но обяви огромна загуба, Лудогорец с почти 69 млн. лв. приходи

  • 18 сеп 2025 | 15:20
  • 5076
  • 5
Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди битката с Лудогорец - очаквайте на живо!

  • 18 сеп 2025 | 15:30
  • 769
  • 0
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 405902
  • 13
Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

Апоел Тел Авив изпрати Боби Младенов в друг отбор

  • 18 сеп 2025 | 15:18
  • 2199
  • 0
Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

Шампионската лига продължава с нови интригуващи битки

  • 18 сеп 2025 | 07:17
  • 9041
  • 1
България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

България "помогна" на Испания да оглави световната ранглиста за първи път от 11 години

  • 18 сеп 2025 | 12:14
  • 5720
  • 1