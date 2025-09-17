Турция удари Канада за първото място в Група G на Световното

Волейболистите от националния отбор на Турция записаха 3-а поредна победа на Световното първенство във Филипините. Воденият от Слободан Ковач тим удари Канада с 3:0 (25:21, 25:16, 27:25) в директен сблъсък за първото място в Група G на Мондиала, игран тази сутрин пред едва 600 зрители в зала "Смарт Аранета Колизеум" в Кезон Сити.

По този начин турците станаха победители в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки, докато Канада остана на второ място с 2 победи, 1 загуба и 6 точки.

Двата тима продължават напред към 1/8-финалите на турнира. Там Турция очаква втория отбор от Група В, а "кленовите листа" ще играят с победителя от същата група. Това ще се разбере след директната битка в групата между олимпийския и световен вицешампион Полша и Нидерландия по-късно днес.

Тези срещи от 1/8-финалите ще бъдат в събота (20 септември) от 10,30 и 15,00 часа българско време.

Най-полезен за Турция бе Адис Лагумджия с 15 точки, а Ефе Мандърачъ добави още 12 точки (1 ас) за победата.

За тима на Канада капитанът Никола Хоуг, Шарън Върнън-Евънс и Финиън МакКарти завърши с по скромните 8 точки.

КАНАДА - ТУРЦИЯ 0:3 (21:25, 16:25, 25:27)

КАНАДА: Люк Хър 1, Шарън Върнън-Евънс 8, Айзък Хеслинга 7, Никола Хоуг 8, Дийнън Гийма 3, Финиън МакКарти 8 - Ландън Къри-либеро (Ксандър Кетжински 5, Макс Елгърт, Джаксън Йънг 1, Джаксън Хау 2)

Старши треньор: ДЕЙНИЪЛ ЛЮИС

ТУРЦИЯ: Мурат Йенипазар 2, Адис Лагумджия 15, Ефе Мандърачъ 12, Мирза Лагумджия 9, Марко Матич 6, Бедирхан Бюлбюл 9 - Беркай Байрактар-либеро (Джафер Къркът, Джан Коч, Ахмет Тюмер, Бейтулах Хатъпоолу-либеро)

Старши треньор: СЛОБОДАН КОВАЧ.

Снимки: en.volleyballworld.com