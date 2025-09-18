Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Ето кога ще сe играе 1/8-финалът България – Португалия

Ето кога ще сe играе 1/8-финалът България – Португалия

  • 18 сеп 2025 | 08:59
  • 3334
  • 1

От Международната волейболна федерация (FIVB) обявиха началния час на осминафиналния двубой от Световното първенство във Филипините между националния отбора на България и състава на Португалия.

България с категорично предимство в директните двубои с Португалия
България с категорично предимство в директните двубои с Португалия

Срещата ще се играе навръх Деня на независимостта на България 22 септември (понеделник) от 10:30 часа сутринта българско време. Победителят от тази среща ще се изправи срещу победителя от двубоя между Словения и САЩ, които ще излязат на корта от 15:00 часа по-късно същия ден.

България достигна до осминафиналите след едно перфектно представяне в предварителна група „Е“, в която воденият от Джанлоренцо Бланджини тим записа три победи в три срещи. „Лъвовете“ се наложиха с по 3:0 срещу Германия и Чили и победиха Словения с 3:2, за да завършат на първото място в своята група и да си гарантират малко по-лесен съперник за началото на елиминациите.

Снимки: en.volleyballworld.com

