Кой ще е съперник на България? САЩ 2:1 Куба! Следете мача ТУК!

Волейболистите на България очакват своя съперник на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините.

Той ще бъде определен от крайния резултат на мача САЩ - Куба в Група D.

Така България завърши на първо място с Група "Е" с актив от 8 точки и геймово съотношение 9:2. На 1/8-фаналите следващия понеделник тимът на Джанлоренцо Бленджини ще играе срещу втория тим от Група D.

Засега това е отборът на Португалия, който се наложи по-рано тази сутрин на Колумбия с 3:2.

Ако Куба постигне чиста победа с 3:0, то България ще срещне САЩ на 1/8-финал.

Ако Куба победи САЩ с 3:1 или 3:2, то България ще играе на 1/8-финал с Куба.

Бронзовите медалисти от Олимпийските игри в Париж 2024 от САЩ поведоха с 12:6. Осниел Мергерехо атакува в аут и 13:6 за САЩ. Пайп на Джардан Юърт и 14:6. Американците дръпнаха още по-убедително със 17:8. Кубинските волейболисти намалиха до 14:19. Карч Кирали взе прекъсване за САЩ. Американците спечелиха убедително първата част с 25:17.

Втората част започна равностойно. Габи Гарсия атакува по блокадата за 6:5 за САЩ. технична атака на Джефри Джендрик - 7:6. Ново равенство при 11:11. Блокада на Джефри Джендрик спря атака на Хавиер Консепсион и 12:11 за САЩ. Великолепна защита на Ерик Шоджи даде възможност на Габи Гарсия да направи 14:13. Пайп на Джордан Юърт и 18:16. Джордан Юърт атакува по тройната блокада от зона 4 за 21:19. Марлон Янт Ерера атакува в аут - 23:20. Хесус Анхел Крус взе прекъсване за Куба. Атака на Мика Кристенсън и САЩ спечели втората част с 25:22.

Карч Кирали заложи в началото на третата част на доста от резервните си състезатели. Джейкъб Пастьор, Мика Ма'а, Кайл Енсинг, Матю Найдж, Купър Робинсън и либерото Кал Дагостино се появиха в игра за САЩ. Волейболистите на Куба поведоха с 4:2. Блокаут на Хосе Масо и 5:3 за Куба. Единична блокада на Робертланди Симон спря атака на Мерик МакХенри 13:7. Карч Кирали взе второто си прекъсване в третата част. Джейкъб Пастьор намали до 17:22. Блокада на Майкъл Найдж - 18:22. Хесус Анхел Крус взе прекъсване за Куба. Ас на Йордан Бисет 24:18. Габи Гарсия атакува успешно за 20:24. Ас на Габи Гарсия - 21:24. Хесус Анхел Крус взе второ прекъсване за Куба. Още един ас за Габи Гарсия - 22:24. Нов мощен сервис на Габи Гарсия и атака на Купър Робинсън - 23:24. Атака на Хосе Масо донесе успеха на Куба в третата част с 25:23.

Хавиер Консепсион изведе Куба напред с 8:6. Ас на Хулио Гомес - 9:6. Блокада на Мика Ма'а 12:14. Ас на Майкъл Найдж - 14:15. Пайп на Джейкъб Пастьор - 15:17. Кайл Енсинг намали до 18:20. Джейкъб Пастьор атакува без блокада от зона 4 за 19:20.

САЩ - КУБА 2:1 (25:17, 25:22, 23:25, 18:20)

САЩ: Мика Кристенсън, Габи Гарсия, Ийнът Чамплин, Джордан Юърт, Мерик МакХенри, Джефри Джендрик - Ерик Шоджи-либеро (Джейкъб Пастьор, Мика Ма'а, Кайл Енсинг, Матю Найдж, Кал Дагостино-либеро, Купър Робинсън)

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ

КУБА: Кристиян Тондике, Хосе Масо, Марлон Янт Ерера, Осниел Мергарехо, Хавиер Консепсион, Робертланди Симон - Йондер Гарсия-либеро (Мигел Анхел Лопес, Йордан Бисет, Хулио Гомес)

Старши треньор: ХЕСУС АНХЕЛ КРУС.

СНИМКИ: volleyballworld.com