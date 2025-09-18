Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Бронзовият медалист от световното първенство през 2022 година Бразилия е под заплаха от отпадане от Мондиал 2025 във Филипините.

Воденият от Бернардо Резенде тим отстъпи на Сърбия с 0:3 (22:25, 20:25, 22:25) в среща от Група Н, изиграна в Пасай Сити.

#Philippines2025: SERBIA STUNS BRAZIL WITH A STRAIGHT-SET WIN AT THE #MWCH! 🔥



The Serbs 🇷🇸 advance to the Round of 16, while Brazil 🇧🇷 must now wait for the result of Czechia 🇨🇿 vs 🇨🇳 China, needing the Asians to take a set, then seeing if their point average is enough.



Drazen… pic.twitter.com/yWx2for0LB — Volleyball World (@volleyballworld) September 18, 2025

Така “плавите” водени от Джордже Крецу се класира за 1/8-финалите на Световното първенство.

"Селесао" е на второ в групата с 6 точки (2 победи, 1 загуба), но няма сигурно място на осминафиналите, тъй като чака развоя от срещата между Чехия и Китай, която започва в 16:00 часа.

При успех на чешките национали над азиатците с 3:0, бразилците ще отпадат.

“Репрезентацията” си осигури първото място в Група Н и на 1/8-финалите ще срещне втория от група А - Иран или Филипините.

Най-резултатен за Сърбия стана Дражен Лубурич с 19 точки (2 аса).

Павле Перич записа 15 точки (1 ас, 1 блок).

За Бразилия Алан Соуза реализира 10 точки (1 блок).

Срещите от 1/8-финалите стартират на 20 септември (събота).

СНИМКИ: volleyballworld.com