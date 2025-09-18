Сърбия удари Бразилия! “Селесао” може и да отпадне от Мондиала

Бронзовият медалист от световното първенство през 2022 година Бразилия е под заплаха от отпадане от Мондиал 2025 във Филипините.
Воденият от Бернардо Резенде тим отстъпи на Сърбия с 0:3 (22:25, 20:25, 22:25) в среща от Група Н, изиграна в Пасай Сити.
Така “плавите” водени от Джордже Крецу се класира за 1/8-финалите на Световното първенство.
"Селесао" е на второ в групата с 6 точки (2 победи, 1 загуба), но няма сигурно място на осминафиналите, тъй като чака развоя от срещата между Чехия и Китай, която започва в 16:00 часа.
При успех на чешките национали над азиатците с 3:0, бразилците ще отпадат.
“Репрезентацията” си осигури първото място в Група Н и на 1/8-финалите ще срещне втория от група А - Иран или Филипините.
Най-резултатен за Сърбия стана Дражен Лубурич с 19 точки (2 аса).
Павле Перич записа 15 точки (1 ас, 1 блок).
За Бразилия Алан Соуза реализира 10 точки (1 блок).
Срещите от 1/8-финалите стартират на 20 септември (събота).
СНИМКИ: volleyballworld.com