Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

  16 сеп 2025 | 09:57
Скоулс разкритикува селекцията в Манчестър Юнайтед

Пол Скоулс стана поредната легенда на Манчестър Юнайтед с критика към управлението на клуба и работата на Рубен Аморим. Според него самата селекция през лятото е била неправилна, защото най-голяма нужда отборът е имал от нови халфове и нов вратар, а не от три офанзивни попълнения.

"Не мисля, че качеството е налице. Независимо на кои двама играчи ще заложи в халфовата линия от четиримата или петима налични полузащитници, каквато и комбинация да опита - с Каземиро, Бруно Ферндеш, Коби Мейну - тя не работи. Това е голям проблем. Мислех, че през цялото лято абсолютният приоритет е привличането на централен халф, който може да контролира играта. Вратарят също беше основен проблем. Наистина ли трябваше да стигнат до мача с Гримсби, за да осъзнаят, че Онана не е достатъчно добър? Ако Манчестър Юнайтед не е влязъл в трансферна битка за Джалуниджи Донарума, който беше наличен, това е престъпление. Екипът, който отговаря за привличането на нови попълнения, се насочи към закупуването на нападатели. Там наистина трябваше да се обърне внимание, но дали бяха нужни трима нови играчи? Не съм сигурен", заяви Скоулс пред "Би Би Си".

