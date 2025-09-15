Популярни
Стоичков, Балъков и боксовият крал Александър Усик срещу португалските звезди Фиго, Деко и Куарешма в благотворителен мач в Португалия
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
Аморим може да получи изненадващ изход от Манчестър Юнайтед

  • 15 сеп 2025 | 19:39
  • 5978
  • 4

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим може да получи напълно неочакван шанс да напусне “Олд Трафорд”, твърдят днес редица от медиите в Европа. Кандидатът за президент на Бенфика Жоао Нороня Лопес не скри плановете си да привлече именно португалския наставник, който да застане начело на “орлите” от Лисабон, ако спечели изборите през следващия месец. Той ще се противопостави в пряк сблъсък с настоящия клубен шеф Руи Коща, който е смятан за фаворит. Самият Лопес пък бе на трибуните на “Етихад” вчера, където изгледа тежкото поражение на “червените дяволи” под ръководството на Аморим с 3:0 от градския съперник Манчестър Сити. Той пък бе придружаван от вицепрезидента на Бенфика и близък приятел на португалския треньор - Нуно Гомеш.

Самият мениджър на Манчестър Юнайтед пък е подложен на все по-ожесточена и унищожителна критика от анализатори и местните медии, тъй като резултатите на 20-кратните шампиони под негово ръководство продължават да са много лоши. Аморим е спечелил едва осем от 31 двубоя, които е ръководил в Премиър лийг, а “червените дяволи” са спечелили най-малко точки от всички 17 тима, които са членове на най-високото ниво на английския футбол от неговото назначение на 24 ноември 2024 година до днес. на “червените дяволи” не предстоят леки мачове и в следващите седмици, тъй като още през уикенда те приемат Челси, а седмица по-късно гостуват на Брентфорд в Лондон. В началото на октомври пък приемат Съндърланд в последния си двубой преди октомврийската пауза за националните отбори.

