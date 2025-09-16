Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

Част от водещите играчи на Манчестър Юнайтед са загубили вярата, че системата, която Рубен Аморим упорито продължава да налага, някога ще проработи. "Червените дяволи" претърпяха болезнена загуба в дербито на Манчестър преди няколко дни, с което отборът записа най-лош старт в Премиър лийг от 1992 година. Мнозина коментатори на Острова смятат, че формацията 3-4-2-1 не работи, но Аморим и след мача на "Етихад" бе категоричен, че няма да промени схемата си.

Няма индикации за уволнение на Рубен Аморим

Доста бивши играчи на Юнайтед, сред които Рой Кийн, Гари Невил, Оуен Харгрийвс, Уейн Рууни, Пол Скоулс и Рио Фърдинанд изразиха мнението, че не разбират начина, по който отборът се опитва да играе и всъщност ситуацията при Аморим се влошава. Според "Сън" все повече футболисти от настоящия състав споделят същото мнение. Медиите на Острова обаче твърдят, че бордът на директорите в клуба все още вярва в работата и методите на Аморим, вижда прогрес и за момента няма никакви планове той да бъде уволнен.

