Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим има на разположение три двубоя, за да спаси кариерата си начело на тима, информира днес “Дейли Мирър”. Това са срещите на “червените дяволи” срещу Челси, Брентфорд и Съндърланд, които също така са и трите мача на тима преди октомврийската пауза за националните отбори. До момента английският тим е спечелил само четири точки от откриващите четири двубоя в Премиър лийг, а през уикенда загуби тежко от 3:0 от градския съперник Манчестър Сити. Шефовете на клуба искат да видят бързо и значително подобрение в следващите седмици не само като резултати, но и в представянето на тима.

Португалският мениджър застана начело на Манчестър Юнайтед през ноември 2024 година, но от тогава той успя да спечели едва 8 от 31 двубоя в Премиър лийг, което е значително влошаване на резултатите дори спрямо предходния наставник Ерик тен Хаг. От “Мирър” допълват, че ръководството на тима смята, че “червените дяволи” имат достатъчно качествен състав, за да се бори за челните места или минимум за участие в европейските турнири, а настоящото представяне е доста разочароващо. Шефовете на “червените дяволи” не искат да отпишат настоящата кампания едва три месеца след нейното начало и именно поради тази причина за готови да направят по-ранна промяна на треньорския пост в опит да запазят шансове за участие в Европа догодина.

На “Олд Трафорд” дори вече са изготвили списък с петима потенциални заместници на Аморим, ако се стигне до промяна. Това са Оливър Гласнер, който в момента е начело на Кристъл Палас, Андони Ираола, който в момента води Борнемут, Паурисио Почетино, който е начело на националния отбор на САЩ, Марко Силва, начело на Фулъм, и бившият национален селекционер Гарет Саутгейт.