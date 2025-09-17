Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

Шефовете на Ман Юнайтед са поставили ултиматум на Аморим, вече има списък с потенциални заместници

  • 17 сеп 2025 | 15:05
  • 2786
  • 3

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим има на разположение три двубоя, за да спаси кариерата си начело на тима, информира днес “Дейли Мирър”. Това са срещите на “червените дяволи” срещу Челси, Брентфорд и Съндърланд, които също така са и трите мача на тима преди октомврийската пауза за националните отбори. До момента английският тим е спечелил само четири точки от откриващите четири двубоя в Премиър лийг, а през уикенда загуби тежко от 3:0 от градския съперник Манчестър Сити. Шефовете на клуба искат да видят бързо и значително подобрение в следващите седмици не само като резултати, но и в представянето на тима.

Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго
Играчите на Манчестър Юнайтед започват да губят вяра в Аморим, въпреки че ръководството мисли друго

Португалският мениджър застана начело на Манчестър Юнайтед през ноември 2024 година, но от тогава той успя да спечели едва 8 от 31 двубоя в Премиър лийг, което е значително влошаване на резултатите дори спрямо предходния наставник Ерик тен Хаг. От “Мирър” допълват, че ръководството на тима смята, че “червените дяволи” имат достатъчно качествен състав, за да се бори за челните места или минимум за участие в европейските турнири, а настоящото представяне е доста разочароващо. Шефовете на “червените дяволи” не искат да отпишат настоящата кампания едва три месеца след нейното начало и именно поради тази причина за готови да направят по-ранна промяна на треньорския пост в опит да запазят шансове за участие в Европа догодина.

Аморим може да получи изненадващ изход от Манчестър Юнайтед
Аморим може да получи изненадващ изход от Манчестър Юнайтед

На “Олд Трафорд” дори вече са изготвили списък с петима потенциални заместници на Аморим, ако се стигне до промяна. Това са Оливър Гласнер, който в момента е начело на Кристъл Палас, Андони Ираола, който в момента води Борнемут, Паурисио Почетино, който е начело на националния отбор на САЩ, Марко Силва, начело на Фулъм, и бившият национален селекционер Гарет Саутгейт.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

Гуардиола: Не сме сред фаворитите в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 15:51
  • 127
  • 0
Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

  • 17 сеп 2025 | 15:39
  • 253
  • 0
Стоичков ще бъде специален гост на голямо спортно събитие в Сараево

Стоичков ще бъде специален гост на голямо спортно събитие в Сараево

  • 17 сеп 2025 | 14:20
  • 481
  • 1
Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

Официално: Реал Мадрид губи Трент за дълго време, включително и за Ел Класико

  • 17 сеп 2025 | 13:48
  • 9755
  • 8
ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

ПСЖ все пак вдигна Кварацхелия за мача с Аталанта

  • 17 сеп 2025 | 13:27
  • 711
  • 0
Томас Партей пледира невинен по обвинения в пет изнасилвания

Томас Партей пледира невинен по обвинения в пет изнасилвания

  • 17 сеп 2025 | 12:50
  • 1035
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

Лудогорец, ЦСКА, Левски и останалите родни клубове харчат и продават за милиони, ФИФА обяви сумите

  • 17 сеп 2025 | 15:33
  • 3988
  • 4
Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

Перфектни! България с 3 от 3 на Световното първенство

  • 17 сеп 2025 | 09:18
  • 59992
  • 37
Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

Левски разпродаде още един сектор за мача с Лудогорец

  • 17 сеп 2025 | 12:11
  • 11225
  • 11
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 17 сеп 2025 | 08:10
  • 384554
  • 11
Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

Джанлоренцо Бленджини: Трябва да останем фокусирани върху днешния ден и да работим здраво

  • 17 сеп 2025 | 10:20
  • 11982
  • 3
Големи дербита в Шампионската лига

Големи дербита в Шампионската лига

  • 17 сеп 2025 | 07:45
  • 10480
  • 1