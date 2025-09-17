Популярни
  3. Ман Юнайтед отчете рекордни приходи, но дълговете се увеличават

Ман Юнайтед отчете рекордни приходи, но дълговете се увеличават

  • 17 сеп 2025 | 17:59
  • 1467
  • 0

Манчестър Юнайтед отчете рекордни приходи за миналата финансова година (до 30 юни 2025 г.) в размер на 666.5 милиона лири, въпреки слабото представяне на отбора. "Червените дяволи" завъшиха 15-ти във Висшата лига, което е най-слабото им класиране от 1974 г.

Началото на 5-годишния им рекламен договор с "Снапдрагон" им позволи да регистрират нов рекорд приходите, които са 333.3 милиона лири. Приходите от билети и други активности в деня на мачовете също са рекордни - 160.3 милиона.

Изпълнителният директор на клуба Омар Берада заяви, че рекордните приходи в толкова трудна година демонстрират устойчивостта на марката Манчестър Юнайтед. Той допълни, че Ман Юнайтед гради в дългосрочен план без да спомене конкретно изявите на отбора на терена.

Финансовият отчет показва, че за миналата финансова година "червените дяволи" са регистрирали общи загуби от 33 милиона, което е значително по-малко от предишната година, когато те бяха в размер от 113.2 милиона. От клуба обявиха, че продължават да са в рамките на Финансовите правила на Премиър Лийг и тези на УЕФА.

През последните две години клубът намали служителите си от 1100 на 700, което доведе до критики, тъй като бяха уволнени хора, които работеха в клуба от много години. Общите заплати бяха намалени с 51.5 милиона лири. Ман Юнайтед трябваше да плаща компенсации в общ размер от 36.6 милиона на бившия мениджър Ерик тен Хаг, временния наставник Рууд ван Нистелрой и техническия директор Дан Ашуърт.

Прогнозните приходи за следващата финансова година са подобни на приходите за изминалата - между 640 и 660 милиона. Те отчитат и липсата на пари от телевизионни права за европейски мачове, тъй като отборът няма да участва в евротурнирите.

На фона на оптимистичната визия на сегашното ръководство остават някои въпроси. Дългът на клуба продължава да расте. Ман Юнайтед все още дължи 650 милиона долара - дълг, който бе добавен през 2005 г., когато семейство Глейзър станаха собственици. В допълнение към това текущите дългове се увеличиха на 165.1 милиона лири, а бяха 35.6 милиона преди година.

Освен това "червените дяволи" имат да изплащат сериозни суми по трансферите, които бяха извършени това лято, тъй като повечето сделки бяха за плащания на траншове. Клубът привлече Брайън Мбемо, Бенямин Шешко и Сен Ламенс за обща сума от 156.8 милиона. Трансферът на Матеус Куня бе регистриран за предишната финансова година.

