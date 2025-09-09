Популярни
Фенербахче обяви наследника на Моуриньо

  • 9 сеп 2025 | 19:38
  • 192
  • 0

От Фенербахче официално обявиха назначаването на Доменико Тедеско за своя нов наставник. 39-годишният специалист, чийто договор ще бъде за два сезона, наследява поста от Жозе Моуриньо, който беше уволнен заради отпадането на турския гранд в плейофите на Шампионската лига. Негов помощник ще бъде бившият капитан на тима Гьокхан Гьонюл.

По този начин Тедеско се завръща в клубния футбол, след като почти две години беше селекционер на Белгия, откъдето беше уволнен през януари. Преди това италианският треньор натрупа опит в Германия, където беше наставник в академиите на Щутгарт и Хофенхайм, след което беше начело на първите състави на Ерцгебирге (Ауе), Шалке 04 и РБ Лайпциг. Единственият му досегашен опит в друга държава на клубно ниво е в Русия чрез периода му в Спартак (Москва).

След първите три кръга на турското първенство Фенербахче има 7 точки след две победи и едно реми, което беше срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Снимки: Gettyimages

