Фенербахче обяви наследника на Моуриньо

От Фенербахче официално обявиха назначаването на Доменико Тедеско за своя нов наставник. 39-годишният специалист, чийто договор ще бъде за два сезона, наследява поста от Жозе Моуриньо, който беше уволнен заради отпадането на турския гранд в плейофите на Шампионската лига. Негов помощник ще бъде бившият капитан на тима Гьокхан Гьонюл.

Треньор с един трофей поема Фенербахче

По този начин Тедеско се завръща в клубния футбол, след като почти две години беше селекционер на Белгия, откъдето беше уволнен през януари. Преди това италианският треньор натрупа опит в Германия, където беше наставник в академиите на Щутгарт и Хофенхайм, след което беше начело на първите състави на Ерцгебирге (Ауе), Шалке 04 и РБ Лайпциг. Единственият му досегашен опит в друга държава на клубно ниво е в Русия чрез периода му в Спартак (Москва).

Yeni Teknik Direktörümüz Domenico Tedesco



Kulübümüzün Profesyonel Futbol A Takımı Teknik Direktörlük görevine Domenico Tedesco getirilmiştir.



2 yıllık sözleşme imzalamak üzere anlaşmaya varılan teknik adamın yardımcılığını uzun yıllar çubuklu formamızı giyen önceki… pic.twitter.com/mHstSKry1v — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2025

След първите три кръга на турското първенство Фенербахче има 7 точки след две победи и едно реми, което беше срещу Гьозтепе на Станимир Стоилов.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages