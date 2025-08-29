Уволнението на Моуриньо припомни за скъпите раздели в миналото на португалеца

Тази сутрин турският гранд Фенербахче уволни своя именит наставник Жозе Моуриньо, обявиха от клуба. Малко след това пък в различни медии се появиха информации и относно компенсацията, която португалеца ще получи за своето преждевременно освобождаване, като повечето предположения се движат около впечатляващите 15 милиона евро. Моуриньо прекара начело на “жълтите канарчета” малко повече от година и записа 62 мача начело на тима, в които постигна 37 победи, 14 равенства и 11 загуби.

Португалският наставник е известен с това, че винаги успява да постигне сериозни договорки при раздяла със своите клубове и до момента е успял да “заработи” над 100 милиона евро само от компенсации след освобождаванията си. През 2007 година от Челси плащат 21 милиона евро, за да се разделят с него. Шест години по-късно Реал Мадрид плаща 20 милиона, за да прекрати договора му година по-рано. 2015 година отново Челси плаща нови 10 милиона, за да се освободи от португалеца за втори път. През 2018 година от Манчестър Юнайтед плащат най-голямата компенсация в кариерата на Моуриньо в размер на 23 милиона евро. 2021 година Тотнъм го освобождава срещу 17 милиона евро. Вероятно най-леко се “измъква” Рома, тъй като “римските вълци” плащат едва 3 милиона евро за раздялата си с бившия наставник на Порто, за да се стигне до тази сутрин и освобождаването му от Фенербахче, което ще струва на турския гранд около 15 милиона евро.