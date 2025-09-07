Босът на Фенербахче за раздялата с Моуриньо и кой треньор е отказал да наследи Специалния

Президентът на Фенербахче Али Коч говори пред медиите и заяви, че бившият селекционер на Италия Лучано Спалети е бил първият избор на клуба за нов треньор, но специалистът е отказал предложението. Босът на "фенерите" също така обясни защо е уволнил Жозе Моуриньо.

"Спалети беше нашият първи избор, но той реши да не работи като треньор през този сезон. Поради големия брой чуждестранни играчи в нашия отбор смятаме, че треньорът трябва да е чужденец с европейски опит. В контакт сме с няколко варианта и много скоро ще обявим новия си наставник. Ако треньорът е местен, то той ще е Исмаил Картал", призна Коч.

🗣️ Ali Koç: Yeni hocamız yerli olacaksa bunun hakkı İsmail Hoca’dır. Fakat takımda yabancı oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle Avrupa tecrübesi de olan yabancı bir hoca arayışımız sürüyor.



Devin Özek birkaç hocayla iletişim halinde. Çok yakın bir tarihte yeni teknik… pic.twitter.com/WLUQDoUVN2 — Fanatik (@fanatikcomtr) September 7, 2025

Спалети беше уволнен от националния отбор на Италия през юни след разочароващо представяне на ЕВРО 2024 и лош старт на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той беше заменен от Дженаро Гатузо, който дебютира с победа 5:0 над Естония в петък.

Междувременно Али Коч обясни и защо раздялата с Моуриньо е станала неизбежна след загубата от Бенфика в плейофите на Шампионската лига.

Fenerbahce President Ali Koc confirmed Luciano Spalletti was their ‘first choice’ and turned them down, explaining also why he sacked Jose Mourinho.#Fenerbahce #Spalletti #Mourinho #Calcio #Azzurri pic.twitter.com/38fhLo8HSw — Football Italia (@footballitalia) September 7, 2025

"Това беше горчива раздяла. Имахме страхотна химия, постиженията му са очевидни и самото му привличане беше голям успех. Беше трудно да се разделя с човек, с когото бях приятел. Знаехме, че треньорът ще залага на дефанзивен стил, но в края на сезона обсъдихме необходимостта да поемаме повече инициатива.

Проблемът не беше толкова в отпадането от Бенфика, колкото в начина, по който бяхме елиминирани. Това ме накара да почувствам, че подходът от миналия сезон ще продължи. Разделихме се с Моуриньо, защото вярвахме, че на този етап отборът трябва да играе по-добър футбол. Този стил може и да работи в Европа, но в Турция трябва да мачкаме повечето си съперници, а не да се мъчим да поведем в резултата", каза босът на Фенербахче, който ще се кандидатира за нов президентски мандат начело на клуба.

Постекоглу е вариант и за Байер, и за Фенербахче

Турският гранд все още търси нов треньор, като сред спряганите имена е и бившият треньор на Тотнъм Анге Постекоглу, който спечели със "шпорите" Лига Европа през миналия сезон.

Снимки: Imago