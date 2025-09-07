Босът на Фенербахче за раздялата с Моуриньо и кой треньор е отказал да наследи Специалния

Президентът на Фенербахче Али Коч говори пред медиите и заяви, че бившият селекционер на Италия Лучано Спалети е бил първият избор на клуба за нов треньор, но специалистът е отказал предложението. Босът на "фенерите" също така обясни защо е уволнил Жозе Моуриньо.
"Спалети беше нашият първи избор, но той реши да не работи като треньор през този сезон. Поради големия брой чуждестранни играчи в нашия отбор смятаме, че треньорът трябва да е чужденец с европейски опит. В контакт сме с няколко варианта и много скоро ще обявим новия си наставник. Ако треньорът е местен, то той ще е Исмаил Картал", призна Коч.
Спалети беше уволнен от националния отбор на Италия през юни след разочароващо представяне на ЕВРО 2024 и лош старт на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той беше заменен от Дженаро Гатузо, който дебютира с победа 5:0 над Естония в петък.
Междувременно Али Коч обясни и защо раздялата с Моуриньо е станала неизбежна след загубата от Бенфика в плейофите на Шампионската лига.
"Това беше горчива раздяла. Имахме страхотна химия, постиженията му са очевидни и самото му привличане беше голям успех. Беше трудно да се разделя с човек, с когото бях приятел. Знаехме, че треньорът ще залага на дефанзивен стил, но в края на сезона обсъдихме необходимостта да поемаме повече инициатива.
Проблемът не беше толкова в отпадането от Бенфика, колкото в начина, по който бяхме елиминирани. Това ме накара да почувствам, че подходът от миналия сезон ще продължи. Разделихме се с Моуриньо, защото вярвахме, че на този етап отборът трябва да играе по-добър футбол. Този стил може и да работи в Европа, но в Турция трябва да мачкаме повечето си съперници, а не да се мъчим да поведем в резултата", каза босът на Фенербахче, който ще се кандидатира за нов президентски мандат начело на клуба.
Снимки: Imago