  Босът на Фенербахче за раздялата с Моуриньо и кой треньор е отказал да наследи Специалния

Босът на Фенербахче за раздялата с Моуриньо и кой треньор е отказал да наследи Специалния

  • 7 сеп 2025 | 18:18
Президентът на Фенербахче Али Коч говори пред медиите и заяви, че бившият селекционер на Италия Лучано Спалети е бил първият избор на клуба за нов треньор, но специалистът е отказал предложението. Босът на "фенерите" също така обясни защо е уволнил Жозе Моуриньо.

"Спалети беше нашият първи избор, но той реши да не работи като треньор през този сезон. Поради големия брой чуждестранни играчи в нашия отбор смятаме, че треньорът трябва да е чужденец с европейски опит. В контакт сме с няколко варианта и много скоро ще обявим новия си наставник. Ако треньорът е местен, то той ще е Исмаил Картал", призна Коч.

Спалети беше уволнен от националния отбор на Италия през юни след разочароващо представяне на ЕВРО 2024 и лош старт на квалификациите за Световното първенство през 2026 г. Той беше заменен от Дженаро Гатузо, който дебютира с победа 5:0 над Естония в петък.

Междувременно Али Коч обясни и защо раздялата с Моуриньо е станала неизбежна след загубата от Бенфика в плейофите на Шампионската лига.

"Това беше горчива раздяла. Имахме страхотна химия, постиженията му са очевидни и самото му привличане беше голям успех. Беше трудно да се разделя с човек, с когото бях приятел. Знаехме, че треньорът ще залага на дефанзивен стил, но в края на сезона обсъдихме необходимостта да поемаме повече инициатива.

Проблемът не беше толкова в отпадането от Бенфика, колкото в начина, по който бяхме елиминирани. Това ме накара да почувствам, че подходът от миналия сезон ще продължи. Разделихме се с Моуриньо, защото вярвахме, че на този етап отборът трябва да играе по-добър футбол. Този стил може и да работи в Европа, но в Турция трябва да мачкаме повечето си съперници, а не да се мъчим да поведем в резултата", каза босът на Фенербахче, който ще се кандидатира за нов президентски мандат начело на клуба.

Постекоглу е вариант и за Байер, и за Фенербахче
Постекоглу е вариант и за Байер, и за Фенербахче

Турският гранд все още търси нов треньор, като сред спряганите имена е и бившият треньор на Тотнъм Анге Постекоглу, който спечели със "шпорите" Лига Европа през миналия сезон.

Снимки: Imago

