  1. Sportal.bg
  2. Лига Португал, Португалия
  3. Бенфика се провали на "Луж"

Бенфика се провали на "Луж"

  • 13 сеп 2025 | 01:47
Бенфика се провали на "Луж"

Бенфика се прости със стопроцентовия си актив от началото на сезона в Португалия. "Орлите" направиха 1:1 у дома със Санта Клара, въпреки че играха с човек повече близо час. В грешник за тима на Бруно Лаже се превърна Николас Отаменди, който сбърка фатално в добавеното време и на практика асистира за гола на Винисиус Лопеш.

Началото на мача с нищо не подсказваше, че може да се стигне до изненада. Домакините пропуснаха няколко чисти положения, а в 38-ата минута получиха числено предимство, след като Пауло Виктор от Санта Клара беше изгонен за два жълти картона.

В 59-ата минута логичното се случи и Бенфика откри резултата. Точен беше Евангелос Павлидис с добавка отблизо. "Орлите" обаче не можаха да решат всичко с втори го и бяха наказани секунди преди края. Отаменди се опита да върне топката с глава към Анатолий Трубин, но вместо това я подари на Винисиус и той донесе точката на Санта Клара.

В другия петъчен двубой Алверка се наложи над Тондела с 1:0. Тиаго Мансо от гостите пропусна дузпа в 43-тата минута, а в ответната атака Еманюел Мавирам си вкара автогол.

Снимки: Imago

