Бивш футболист на Черно море поведе Карабах към паметен успех срещу Бенфика

Карабах постигна най-престижната победа в историята си. За първи път тимът от Азербайджан спечели мач от основната фаза на Шампионската лига, а освен това го направи по впечатляващ начин - с обрат от 0:2 до 3:2 срещу Бенфика в Лисабон.

Голям принос за шокиращия резултат имаше бившият футболист на Черно море Леандро Андраде. С негов гол Карабах намали на 1:2, след като до 16-ата минута Бенфика поведе убедително с попадения на Енцо Баренечеа и Евангелос Павлидис. В началото на втората част Камило Дуран изравни, а победния гол за Карабах реализира резервата Олексий Кашчук в 86-ата минута.

Бенфика влезе в двубоя след разочароващо равенство у дома срещу Санта Клара, дошло с допуснато попадение в добавеното време. Старши треньорът Бруно Лаже не можеше да разчита на няколко основни футболисти, които лекуват травми, но и без тях съставът на "орлите" беше впечатляващ. На върха на атаката започна Евангелос Павлидис, зад него действаше привлеченият за 20 млн. евро Георгий Судаков, а по крилата атакуваха норвежците Фредрик Аурснес и Андреас Шелдеруп. Енцо Баренечеа и Ричард Риос пък си партнираха в средата на терена.

Карабах също сгреши в последния си мач преди визитата в Лисабон. Отборът на Гурбан Гурбанов направи 1:1 със Зира в първенството на Азербайджан, въпреки че излезе с титулярите. Днес в предни позиции стартира Камило Дуран, подкрепян от Леандро Андраде, Кади Борхес и Абдела Зубир, а в халфовата линия се разчиташе на Марко Янкович и Педро Бикальо.

Бенфика направи летящ старт и поведе още в 6-ата минута с гол на Баренечеа. Аржентиенцът отклони топката с глава след центриране от корнер на Судаков и изненада стража на гостите Матеуш Кохалски.

Последваха няколко опасни атаки на домакините, при една от които опасен шут на Аурснес беше блокиран. В 16-ата минута Судаков намери в наказателното поле Павлидис и гръцкият нападател вкара втори гол за "орлите".

Карабах постепенно изнесе играта по-далече от вратата си. Азерите показаха, че също могат да са креативни в офанзивен план и за защитата на Бенфика стана трудно. В 30-ата минута Камило Дуран свали топката за Леандро Андраде и крилото от Кабо Верде с мощен удар разстреля Анатолий Трубин.

До почивката гостите продължиха да са по-активни. Шансове за гол се откриха пред Кади Борхес и Марко Янкович, а Трубин отрази шут на Дуран.

Колумбиецът се реваншира в 48-ата минута, когато получи отличен пас от Янкович и с удар по диагонала прати топката в мрежата на Бенфика - 2:2. Португалците реагираха с непрестанни атаки, но защитата на Карабах беше подготвена и знаеше как да противодейства.

Ричард Риос стреля встрани от целта, а Леандро Андраде още веднъж преодоля Трубин, но този път в ситуацията имаше засада и голът беше отменен. Бруно Лаже направи двойна смяна в 70-ата минута и на терена се появиха Джанлука Престиани и Франьо Иванович. Португалците владееха топката, но не създаваха чисти положения.

Така се стигна до 86-ата минута, когато резервата Кашчук и Зубир комбинираха необезпокоявани пред погледите на защитниците на Бенфика. Украинецът отправи остър удар от границата на наказателното поле и топката спря във вратата.

В оставащото време Бенфика опита всичко, за да се добере поне до равенство, но Енрике Араужо пропиля отлична възможност и отборът му стартира кампанията си в ШЛ с малко очаквано поражение.

Снимки: Imago