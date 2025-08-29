Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче и Жозе Моуриньо се разделят, обявиха официално от клуба. Основната причина за решението на ръководството на “жълтите канарчета” е провала срещу Бенфика в плейофния кръг в Шампионската лига. Турският гранд загуби с 1:0 общ резултат от “лисабонските орли” и отпадна от най-комерсиалния клубен турнир. Амбициите на шефовете на Фенербахче бе отбора да бъде част от основната фаза на турнира, но сега те ще трябва да се задоволят с Лига Европа. През миналата кампания пък Моуриньо не успя да изведе тима до мечтаната титла, която отиде в ръцете на големия враг Галатасарай.

“Разделихме се с Жозе Моуриньо, който бе наставник на мъжкия тим от миналия сезон 2024/25. Благодарим му за вложените усилия и му пожелава успехи в следващите стъпки в кариерата,” се казва в официалното изявление. Португалецът води Фенербахче в продължение на 62 мача, в които постигна 37 двубоя и в 14 завърши наравно, а 11 бяха загубени.

KAMUOYUNUN BİLGİSİNE



Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emekler için teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz.… pic.twitter.com/7MpkzNhEN4 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 29, 2025

Снимки: Gettyimages