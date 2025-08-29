Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Фенербахче уволни Моуриньо

Фенербахче уволни Моуриньо

  • 29 авг 2025 | 10:57
  • 16521
  • 15

Фенербахче и Жозе Моуриньо се разделят, обявиха официално от клуба. Основната причина за решението на ръководството на “жълтите канарчета” е провала срещу Бенфика в плейофния кръг в Шампионската лига. Турският гранд загуби с 1:0 общ резултат от “лисабонските орли” и отпадна от най-комерсиалния клубен турнир. Амбициите на шефовете на Фенербахче бе отбора да бъде част от основната фаза на турнира, но сега те ще трябва да се задоволят с Лига Европа. През миналата кампания пък Моуриньо не успя да изведе тима до мечтаната титла, която отиде в ръцете на големия враг Галатасарай.

Турчин спря Фенербахче и Моуриньо на прага на Шампионската лига
Турчин спря Фенербахче и Моуриньо на прага на Шампионската лига

“Разделихме се с Жозе Моуриньо, който бе наставник на мъжкия тим от миналия сезон 2024/25. Благодарим му за вложените усилия и му пожелава успехи в следващите стъпки в кариерата,” се казва в официалното изявление. Португалецът води Фенербахче в продължение на 62 мача, в които постигна 37 двубоя и в 14 завърши наравно, а 11 бяха загубени.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

Коби Мейно пожела да напусне Манчестър Юнайтед

  • 29 авг 2025 | 09:54
  • 4987
  • 4
"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

  • 29 авг 2025 | 09:40
  • 1869
  • 1
Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

Влизането на Кайрат в ШЛ ще доведе до нов рекорд

  • 29 авг 2025 | 08:18
  • 1360
  • 0
Милан се явява на поправителен след провала на старта

Милан се явява на поправителен след провала на старта

  • 29 авг 2025 | 06:30
  • 3103
  • 1
Нкунку пристигна в Милано

Нкунку пристигна в Милано

  • 29 авг 2025 | 05:26
  • 4354
  • 2
Ал-Итихад предложи 35 млн. евро за бразилец от Зенит

Ал-Итихад предложи 35 млн. евро за бразилец от Зенит

  • 29 авг 2025 | 04:58
  • 3318
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

Душан Керкез: Когато всички имаме една цел, ЦСКА пак ще бъде най-силният отбор

  • 29 авг 2025 | 10:27
  • 7836
  • 45
Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

Ясни са съперниците на Лудогорец за основната фаза на ЛЕ, много бивши европейски шампиони чакат "орлите"

  • 28 авг 2025 | 23:44
  • 73731
  • 34
Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

Димо Кръстев беше преотстъпен в Италия, бранителят подписа по исторически начин договора си

  • 29 авг 2025 | 10:00
  • 6958
  • 7
Столичен сблъсък в "Надежда"

Столичен сблъсък в "Надежда"

  • 29 авг 2025 | 07:45
  • 5264
  • 7
Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

Ботев (Враца) и Черно море ще искат да продължат доброто си представяне

  • 29 авг 2025 | 07:30
  • 4644
  • 5