Бруно Лаже: В края не ни стигнаха силите

Старши треньорът на Бенфика Бруно Лаже, сподели емоциите си след поражението на своя отбор в мача от втория кръг на Шампионската лига срещу азербайджанския Карабах (2:3).

„Започнахме срещата отлично и вкарахме два гола. След това обаче Карабах се събуди. Имахме проблеми с реализирането на положенията. Трябваше да вкараме още попадения, когато имахме тази възможност", заяви разочарованият Лаже.

"През второто полувреме всички играчи, които влязоха като смени, изглеждаха блестящо, но не ни достигнаха силите. Жалко, че мачът завърши така, но ще се борим докрай. Предстоят ни още четири мача“, добави специалистът.

В следващия кръг Бенфика ще играе с Манчестър Юнайтед на 8 август.

