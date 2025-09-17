Популярни
Наказанието на Хаусен засега остава, Реал ще сезира Апелативната комисия

  • 17 сеп 2025 | 15:39
  • 260
  • 0

Бранителят на Реал Мадрид Дийн Хаусен ще бъде наказан за един мач заради червения си картон в гостуването срещу Реал Сосиедад, съобщават испанските медии, цитирайки решението Дисциплинарната комисия към Ла Лига.

Както е известно, “лос бланкос” бяха бесни от решението на съдията Хесус Хил Мансано да изгони 20-годишния централния защитник за нарушение срещу откъсващия се Микел Оярсабал.

От Реал смятат, че изгонването е било незаслужено, защото играчът им не е бил последен в отбрана, като Едер Милитао действително бе близо до ситуацията. Мнението им бе подкрепено дори от Съдийската комисия, която вчера публикува видео, в което признава, че най-правилното наказание е било жълт картон. Съответно Кралския клуб подаде възражения срещу доклада, изготвен от Гил Мансано, за да се опита да отмени червения картон на Хаусен, но те не бяха уважени.

Сега на Реал Мадрид остава да се обърне към Апелативната комисия и да обжалва наказанието, с цел Хаусен да може да играе през уикенда срещу Еспаньол на “Бернабеу”.

Ако жалбата на “кралете” отново не бъде уважена, то той ще бъде заместен от Раул Асенсио или Дейвид Алаба, които почти не са играли през този сезон. При това положение Хаусен ще е на линия за гостуването във вторник на Леванте в междинния кръг от Ла Лига.

Снимки: Imago

