Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Съставите на Сосиедад и Реал Мадрид

Съставите на Сосиедад и Реал Мадрид

  • 13 сеп 2025 | 16:07
  • 1347
  • 0
Съставите на Сосиедад и Реал Мадрид

Безгрешният до момента Реал Мадрид гостува на Реал Сосиедад в среща от 4-тия кръг на Ла Лига. Двубоят започва в 17:15 часа. Тимът на Чаби Алонсо иска да запази лидерската си позиция, докато преди паузата баските бяха неузнаваеми и са с 2 точки.

Изненадата в състава на Реал е титулярното място на Дани Себайос, а Федерико Валверде е резерва. Капитанът Даниел Карвахал започва вместо Трент Александър-Арнолд, a на терена от първата минута е и Браим Диас.

Микел Оярсабал, който наказа България в София, очаквано повежда атаката на Сосиедад.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

Луиш Фиго повежда тима на Португалия срещу отбора на Стоичков и Балъков

  • 13 сеп 2025 | 15:59
  • 349
  • 0
Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

Още една легенда: Хенрик Ларсон ще показва, че вкарва и на 53 години

  • 13 сеп 2025 | 15:38
  • 543
  • 1
Субименди избухна за убедителен успех nа Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех nа Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 7080
  • 19
Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

Ханзи Флик: Спечелихме титлата, защото всеки даваше 100% от себе си. Трябва да се върнем към това

  • 13 сеп 2025 | 15:19
  • 407
  • 0
Ямал се прибрал контузен, в Барселона са ядосани на Де ла Фуенте

Ямал се прибрал контузен, в Барселона са ядосани на Де ла Фуенте

  • 13 сеп 2025 | 14:45
  • 3894
  • 8
Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

Алегри: Изграждаме основите, за да може Милан да е в силна позиция през пролетта

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 2171
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

Летящ старт за България! Пречупихме Германия след изключителен гейм 40:38

  • 13 сеп 2025 | 14:18
  • 38741
  • 38
Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

Веласкес: Най-важното е къде ще се намираме в края на сезона

  • 13 сеп 2025 | 16:18
  • 4061
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

Джанлоренцо Бленджини: Хубава победа, но това е само първи мач

  • 13 сеп 2025 | 14:47
  • 6897
  • 1
Субименди избухна за убедителен успех nа Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

Субименди избухна за убедителен успех nа Арсенал, но за “топчиите” има и лоша вест

  • 13 сеп 2025 | 16:28
  • 7080
  • 19
11-те на Спартак (Варна) и Арда, двама дебютанти в състава на "соколите"

11-те на Спартак (Варна) и Арда, двама дебютанти в състава на "соколите"

  • 13 сеп 2025 | 16:39
  • 132
  • 0