Съставите на Сосиедад и Реал Мадрид

Безгрешният до момента Реал Мадрид гостува на Реал Сосиедад в среща от 4-тия кръг на Ла Лига. Двубоят започва в 17:15 часа. Тимът на Чаби Алонсо иска да запази лидерската си позиция, докато преди паузата баските бяха неузнаваеми и са с 2 точки.

Изненадата в състава на Реал е титулярното място на Дани Себайос, а Федерико Валверде е резерва. Капитанът Даниел Карвахал започва вместо Трент Александър-Арнолд, a на терена от първата минута е и Браим Диас.

Микел Оярсабал, който наказа България в София, очаквано повежда атаката на Сосиедад.