Реал Мадрид избухна срещу съдийството - ще сезира ФИФА

Полемиките в Ла Лига се завърнаха с пълна сила след червения картон на Дийн Хаусен от Реал Мадрид при успеха с 2:1 над Реал Сосиедад. Столичани смятат, че изгонването на защитника е било незаслужено, защото в случая той не е бил последен в отбрана.

В тази връзка сега от “Бернабеу”, чрез клубната си телевизия, обявиха, че търпението им се е изчерпало и подготвят досие, което ще внесат във ФИФА. “В него ще бъдат включени съдийските грешки, от които отборът е пострадал в първите четири кръга на Ла Лига, както и през миналия сезон“, заявиха от Реал.

Напрежението ескалира по време на живото предаване на мача от Сан Себастиан по клубната телевизия. В 32-рата минута Хаусен фаулира Оярсабал, а съдията Хесус Хил Мансано му показа директен червен картон, считайки го за последен в защитата, въпреки че Милитао бе само на няколко метра. От ВАР стаята Фигероа Васкес реши да не привиква главния арбитър да преразгледа ситуацията на монитора.

Вследствие на това решение коментаторите на Real Madrid TV разкритикуваха остро действията и на двамата съдии: “Тази Ла Лига е позор заради това, което току-що видяхме. Реал Мадрид остава с човек по-малко. Хаусен е изгонен, а треньорът Чаби Алонсо получи жълт картон, очевидно защото е възмутен като всички мадридисти. Това е едно позорно състезание.“

Негодуванието продължи да расте. „Те отново изкривиха реалността. Превърнаха една ситуация, която не подлежи на интерпретация, в такава, както направиха онзи ден с Арда Гюлер. Ще видим кога говорителят на Съдийската комисия ще излезе отново, за да анализира и тази ситуация. Така или иначе, дори и да признаят очевидната грешка, това няма да послужи за нищо. Хаусен не е последен, но те изопачават реалността, за да оправдаят подобни неща. Последствията? Ще ги видим, но те фалшифицираха реалността.“

На полувремето по време на същото предаване бяха излъчени видеоклипове с отсъждания на двамата арбитри от мачове на Реал Мадрид през миналия сезон – първо на Хил Мансано, а след това и на севилеца, отговарящ за ВАР. “След случилото се в Сан Себастиан и предишните прояви на Хил Мансано и Фигероа Васкес, които току-що видяхме, най-справедливото би било да има ограничителна заповед за тези двама индивиди.“

Тези оплаквания по време на предаването бяха само прелюдия към новината, обявена от самия канал. Мадрид ще се оплаче пред най-висшата инстанция в световния футбол, за да се вземат мерки и да се анализира случващото се, посочиха от клуба.