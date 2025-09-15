Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. “Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид

“Вампирите” на Ла Лига изненадаха Реал Мадрид

  • 15 сеп 2025 | 15:07
  • 2814
  • 4

Подготовката на Реал Мадрид за двубоя с Марсилия от Шампионската лига (вторник, 22:00 часа) беше леко нарушена, след като тази сутрин изненадващо на базата на клуба се появиха служители от Антидопинговата комисия към Ла Лига. Те дойдоха на “Валдебебас”, за да тестват футболистите за забранени вещества. Както е известно, това винаги се прави без предупреждение.

Въпросните агенти, жаргонно наричани “вампири”, взеха проби от шестима от футболистите на Чаби Алонсо и се чакат резултатите.

Всичко това доведе до отлагане с час на началото на тренировката на тима.

Иначе само двама от играчите не се включиха в заниманието - Ферлан Менди и Антонио Рюдигер, чиито травми са по-сериозни. Други трима - Джуд Белингам, Едуардо Камавинга и Ендрик отново започнаха заниманието с останалите си съотборници, докато продължават да напредват към пълното си възстановяване. Разбира се, те изпълняваха контролирани упражнения, за да се избегне рецидив на травмите.

