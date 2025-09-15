Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

Халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени взе участие в днешната пресконференция преди утрешното домакинство на Марсилия в Шампионска лига. Французинът говори не само за предстоящия мач, но и за съдийството в Ла Лига, както и за разликите между новия наставник Чаби Алонсо и предшественика му Карло Анчелоти.

“Знаем, че ще бъде трудно срещу един добър съперник. Трябва да играем на нашето ниво, за да спечелим мача. Ако побеждаваме във всеки двубой, ще влезем в топ 8. Да видим какво ще стане. Най-важен е утрешният мач. Дано да спечелим по възможно най-добрия начин. Съдиите? Опитват се да дават своя максимум във всяка среща, но допускат грешки също като нас. Най-важното е да печелим и го правим. Няма какво да кажа относно съдиите. Всички виждат какво се случва, но трябва да гледаме напред. Дали се раздаваме повече в защита? С Карло Анчелоти спечелихме много, той е сред най-добрите в историята. Чаби Алонсо иска различни неща от нас и има различна методология. Подобряваме се във всеки мач, опитвайки се да изпълняваме неговите инструкции. Трябва да продължаваме така, за да побеждаваме в мачовете.

🗣️Aurélien Tchouaméni: "Referees try to do their best every game. The most important thing is to win the game, and we did that... and I have nothing to say about them."



"Everyone has seen what happened, and it's time to look forward." pic.twitter.com/W8EJoedK1y — Madrid Zone (@theMadridZone) September 15, 2025

С треньора Чаби още от началото печелим мачовете си и мисля, че се подобряваме като отбор и като индивиди. Смятам, че всички се чувстват добре. Аз се опитвам да играя на моето ниво и максимално да помагам на моя тим. Искаме да спечелим всичко през този сезон и ако играем на нашето ниво, имаме големи шансове да го направим. Когато играеш в Мадрид, изпитваш напрежение през цялото време. Всеки сезон трябва да печелим всички трофеи. Със сигурност ще дадем всичко от себе си и ще се опитаме да спечелим трофеи. Миналата година не взехме много, така че през тази очаквам да спечелим повече. Не знам какво се е променило в играта на Килиан Мбапе. Истината е, че още през миналия сезон той вкара доста голове и продължава да го прави и през тази кампания. Подобрили сме се като отбор и можем да побеждаваме в мачовете. Килиан играе на невероятно ниво като във всеки сезон. С него имаме по-големи шансове да побеждаваме”, коментира Чуамени.

🗣️Aurélien Tchouaméni: "Did Kylian Mbappé undergo any transformation to play better this season? Well, I don't know. Last season he scored a lot of goals and he is doing that this season too. As a team we have improved too. Kylian has played incredibly well like always." pic.twitter.com/PmOJtqzUg8 — Madrid Zone (@theMadridZone) September 15, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages