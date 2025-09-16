Стартовите 11 на Реал Мадрид и Марсилия, Чаби Алонсо прави промени, Винисиус е на пейката

Реал Мадрид и Марсилия се изправят един срещу друг на "Бернабеу" на старта на кампанията в основната фаза на Шампионска лига за новия сезон. Двата отбора ще се стремят да започнат с успех кампанията, която би им дала важен психологически тласък за следващите срещи.

От "лос бланкос" вече стартираха перфектно в Ла Лига с четири последователни победи и ще се стремят да повторят това представяне и в най-комерсиалния клубен турнир. От своя страна французите започнаха колебливо на домашната сцена с два успеха у дома и две поражения като гост

Въпреки богатата история на двата тима, Реал Мадрид и Марсилия имат само две предишни срещи помежду си, и двете в груповата фаза на Шампионска лига през сезон 2009/2010. Испанският гранд спечели и двата двубоя – първо с 3:0 у дома, а след това с 3:1 на "Велодром".

Антонио Рюдигер, Ендрик и Ферлан Менди са контузени и не са на разположение за наставника на Реал Мадрид Чаби Алонсо. Добрите новини за специалиста са свързани със завръщанията на Джуд Белингам и Едуардо Камавинга, които попадат в групата за днешния мач.

Новият треньор на Реал прави четири промени в състава си в сравнение с победата над Реал Сосиедад през уикенда. Като титуляри се завръщат Родриго, Трент Александър-Арнолд, Федерико Валверде и Франко Мастантуоно. Съответно на пейката остават Винисиус Жуниор, Дани Карвахал, Дани Себайос и Браим Диас. Така Родриго и Мастантуоно ще помагат на Килиан Мбапе в атака, докато Валверде ще действа в средата на терена до изнесения малко по-напред Арда Гюлер и Орелиан Чуамени.

Les onze Olympiens choisis par 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢 🇮🇹 pour défier le @realmadrid 😤 pic.twitter.com/D3c7GZmwxK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 16, 2025

Треньорът на Марсилия Роберто Де Дзерби не може да разчита на контузените Найеф Агер и Хамед Траоре. Французите излизат с Пиер-Емерик Обамеянг като чист нападател, като зад него ще действат новото попълнение Матю О‘Райли, Мейсън Грийнууд и друг от новите – Тимъти Уеа. Като опорни полущитници ще играят Жофри Кондогбия и Пиер-Емил Хьойберг, а Бенжамен Павар ще е стълбът на ОМ в отбрана.

