  • 15 сеп 2025 | 16:26
  • 302
  • 0
Медицинско чудо: Джуд Белингам вече е готов за игра

Джуд Белингам вече е напълно възстановен и е може да бъде използван от Чаби Алонсо в мачовете на Реал Мадрид. Това се потвърди, след като халфът беше включен в групата на “кралете” за сблъсъка с Марсилия в Шампионската лига във вторник вечер.

Това е почти сензационно, защото преди точно два месеца англичанинът претърпя операция на рамото, след която по принцип са нужни 3-4 месеца за лечение. Сега обаче Белингам вече е на линия, след като от известно време насам тренира с основната група.

На разположение е и Едуардо Камавинга, който се контузи през април.

Извън групата остана Ендрик, който също е близо до възстановяване, както и Ферлан Менди и Антонио Рюдигер, които са с по-сериозни травми.

Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ
Чаби Алонсо: Реал Мадрид винаги е бил максимално амбициран в ШЛ

  • 15 сеп 2025 | 16:02
  • 439
  • 2
Луис Енрике намери позитиви от липсата си на треньорската скамейка

  • 15 сеп 2025 | 15:57
  • 408
  • 0
Анди Робъртсън не смята да се отказва, ще даде битка на Керкез за титулярното място

  • 15 сеп 2025 | 15:41
  • 519
  • 0
Жереми Доку: Няма нищо по-важно от вярата

  • 15 сеп 2025 | 15:29
  • 514
  • 0
Чуамени: Всички виждат какво се случва със съдиите

  • 15 сеп 2025 | 15:12
  • 622
  • 12
От Ман Сити уволниха барман, сервирал с екип на Ман Юнайтед по време на дербито

  • 15 сеп 2025 | 15:08
  • 756
  • 0
Драма в 5 части! България излъга Словения и е на 1/8-финал на СП

  • 15 сеп 2025 | 14:50
  • 65217
  • 63
Левски, Лудогорец и новата реалност: 14-годишната игрова хегемония на “орлите” приключи

  • 15 сеп 2025 | 14:00
  • 35045
  • 31
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 19449
  • 65
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 11603
  • 5
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 10667
  • 3
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 9692
  • 13