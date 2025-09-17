Популярни
Чаби Алонсо: Червеният картон можеше да бъде избегнат

  • 17 сеп 2025 | 02:22
Наставникът на Реал Мадрид видя доста позитиви в представянето на отбора в двубоя срещу Марсилия, но не скри, че е ядосан от червения картон на Даниел Карвахал. Кралският клуб стартира участието си в Шампионската лига с трудна победа с 2:1 след две попадения от дузпи на Килиан Мбапе.

„В мача се случиха много неща. Играхме добре през първия половин час – имахме много положения, можехме да поведем, но вместо това допуснахме гол. След това играта се изравни. През второто полувреме атакувахме, без да създаваме толкова много шансове, но имах чувството, че работим здраво, докато червеният картон на Дани Карвахал не усложни ситуацията“, заяви Чаби Алонсо.

10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации
10 от Реал Мадрид пак показаха характер и обърнаха Марсилия в луд мач с куп ситуации

„Демонстрирахме духа на Шампионската лига на „Бернабеу“ и резултатът 2:1 ни позволи да се защитаваме с десет души и да спечелим три много важни точки. На няколко пъти отнехме топката в половината на съперника и бързо се прегрупирахме. През второто полувреме играта стана по-бавна, а след червения картон пое в друга посока“, добави той.

„Изгонването на Карвахал можеше да бъде избегнато. Много е жалко и ще трябва да поговорим за това. Какво е казал съдията е друг въпрос. Мбапе игра добре, той е на прав път, вкара два гола и оказа огромно влияние. Щастлив съм да работя с него. Тук има много ярки личности и аз съм много доволен“, каза още старши треньорът на "белите"

Снимки: Imago

