В Марсилия и френската преса са бесни заради втората дузпа в полза на Реал Мадрид

В Марсилия са крайно недоволни от съдийството на мача срещу Реал Мадрид снощи, загубен с 1:2. Претенциите на французите към босненския съдия Ирфан Пелто са най-вече за втората дузпа, отсътдена в полза на “лос бланкос”, при която топката срещна ръката на Факундо Медина при пробив на Винисиус Жуниор.

“Дузпата беше малко срамна и бих го казал, дори и да беше в наша полза. Това не е дузпа. Но не мисля, че са го направили, за да компенсират червения картон или нещо подобно... Не, разбира се, че не”, заяви наставникът на ОМ Роберто Де Дзерби след срещата снощи.

Спортният директор на Марсилия Мехди Бенатия също не е съгласен с решението на рефера и дори направи паралел с кариерата си като футболист. През 2018 г. пак срещу Реал на “Бернабеу” като футболист на Ювентус срещу него бе отсъдена дузпа след контaкт с Лукас Васкес. Това предизвика бурната реакция на Джанлуиджи Буфон, който бе изгонен директно, а Кристиано Роналдо реализира за крайното 1:3, с което Реал елиминира “бианконерите”.

“Това е много трудна за приемане дузпа, но аз вече съм го преживял преди седем години. Имам същото чувство“, заяви Бенатия.

Бившият футболист на Марсилия, Арсенал и Манчестър Сити Самир Насри, който в момента коментира за Canal+ France, също се изказа много критично по отношение на решението на съдията да отсъди 11-метров наказателен удар. Той заяви, че „щяхме да викаме, че дузпата е скандална, независимо от отбора“, като освен това заяви без заобикалки, че ръката на Медина „никога не е дузпа“.

Насри отиде още по-далеч и заяви, че би искал да чуе съдията, за да разбере какво го е мотивирало да отсъди дузпа, която счита за толкова строга санкция.

Френската преса също се изказа критично тази сутрин по повод победата на Реал благодарение на двата дузпи. Така порталът RMC Sport не се поколеба да напише, че отсъждането е било „ужасно”, докато за “Екип” това е било „повече от спорно” решение.

