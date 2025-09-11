Ямал за футбола, майка си, намушкването на баща си, "Златната топка" и прословутия рожден ден

Ламин Ямал даде интервю пред Хосе Рамон де ла Морена в предаването „Resonancia de Corazón“. В него играчът на Барселона говори за опита си като футболист, но също така и за по-лични аспекти като връзката с майка си, намушкването на баща му и прословутия му рожден ден.

Дебютът

„По време на тренировка с юношите треньорът ми каза, че трябва да се кача да тренирам с първия отбор. Изиграхме мачле с тях и вкарах два гола. Оскар, братът на Шави, ме попита как е възможно да не играя, но ми каза да бъда спокоен. Малко след това ме повикаха. Първо бях в групата за един мач, но не играх; в следващия дебютирах срещу Бетис.“

Къщата, която купи на майка си

„Попитах я за района и ѝ казах да избере който си поиска. Сега виждам усмивката на майка ми. Преди живеехме в апартамент, където кухнята и стаята бяха на едно и също място. Сега виждам майка ми щастлива. Това, че брат ми може да има детството, което аз бих искал, ме прави най-щастлив. Баща ми е спокоен в дома си, майка ми може да има всичко, което поиска. Тя е моята кралица, обичам я най-много. Тя е всичко, което едно дете може да иска.“

Образованието

„Не бях в правилното положение. Открих неща, които не бях виждал. Сега бих направил нещата по различен начин, но това е опит. Ако не го бях преживял, може би щях да сгреша сега, не съжалявам за нищо. Дали бих следвал висше образование? Бих искал, но не бях създаден за това.“

Да убедиш майка си

„Тя винаги искаше да уча и ми казваше, че ако не го правя, няма да ме пуска да играя. Докато един ден, докато бях в Ла Масия, ѝ казах: „Мамо, ще ходя на училище, но няма да правя нищо. Ще се готвя за следобедната тренировка“. Тя ме попита какво говоря, какво съм взел... Казах ѝ, че ако се съсредоточа, ще стана футболист. Продължи да ми се кара всеки ден, защото искаше да уча. Караше ми се дори в деня, в който дебютирах, защото казваше, че е трябвало да уча. Но дойде момент, в който ме разбра. Това беше моята мечта и аз я преследвах.“

Намушкването на баща му

„Бях в колата, връщах се от пазар за дрехи. Братовчед ми ме караше. Обади ми се братовчедка ми и ми разказа. Започнаха да ми звънят и други хора. Бях дете и първото нещо, което исках да направя, беше да сляза от колата и да отида до гарата, за да стигна до Матаро и да видя ситуацията. Не ми позволиха. Прибраха ме вкъщи и ме заключиха. Не ме пуснаха да изляза. На следващия ден отидох на тренировка и говорих с баща ми, който ми каза, че всичко е наред. Отидох да го видя в болницата и всичко се успокои.“

„Златната топка“

„Не мечтая да имам една „Златна топка“, мечтая да имам много. Така казвам на приятелите си. Имам способността да го направя и ако не успея, ще е защото не съм направил нещата както трябва. И ако се случи, ще бъда много щастлив, но трябва да печеля с отбора си.“

Партито за рождения ден

„Не се ядосах. Беше ми смешно. Опитаха се да опетнят името ми по много начини. Една жена твърдеше, че съм избирал момичетата по един или друг начин, а всичко беше лъжа. След това и историята със сервитьорите, че съм работил там.“

Снимки: Gettyimages