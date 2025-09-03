Приключи ли връзката на Ламин Ямал и Ники Никол?

Популярни
  • 3 сеп 2025 | 06:02
  • 1164
  • 0
Дни след като публикува снимка с аржентинката Ники Никол, Ламин Ямал изтри всичките си общи фотографии с рапърката и певица от социалните мрежи, което предизвика спекулации за край на връзката им.

Подобно на младия талант на Барселона, Никол също премахна всички публикации с Ямал от Instagram.

Номер 10 на „блаугранас“ публикува в понеделник енигматично изображение в сторитата си в същата социална мрежа, на което може да се прочете: „Съвет на деня: взриви и изостави.“ Съобщението е придружено от песента Nadie Sabe на Bad Bunny.

