Приключи ли връзката на Ламин Ямал и Ники Никол?

Дни след като публикува снимка с аржентинката Ники Никол, Ламин Ямал изтри всичките си общи фотографии с рапърката и певица от социалните мрежи, което предизвика спекулации за край на връзката им.

Подобно на младия талант на Барселона, Никол също премахна всички публикации с Ямал от Instagram.

📲“🇪🇸” Lamine Yamal en su historia de Instagram tras los rumores de su separación con Nicki Nicole pic.twitter.com/byiK02KHtT — Fabrizio Fauna (@FabrizioFauna) September 1, 2025

Номер 10 на „блаугранас“ публикува в понеделник енигматично изображение в сторитата си в същата социална мрежа, на което може да се прочете: „Съвет на деня: взриви и изостави.“ Съобщението е придружено от песента Nadie Sabe на Bad Bunny.