Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

Домакинството на Барселона на Валенсия на 14 септември в Ла Лига със сигурност ще влезе в историята на испанския футбол, съобщават местните спортни медии.

Официално: първото домакинство на Барселона ще бъде на 6-хиляден стадион

Както е известно, вчера стана ясно, че “блаугранас” няма да могат да се завърнат на “Спотифай Камп Ноу” и през уикенда първото домакинство за сезона срещу “прилепите” ще се проведе на стадион “Йохан Кройф”. “Монтжуик” пък не бе вариант, тъй като на него ще има концерт.

✍❗𝗡𝗘𝗪: Estadi Johan Cruyff set to make La Liga history this weekend ⤵️https://t.co/cfoSlzn3nG — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 10, 2025

Тъй като въпросното съоръжение, кръстено на легендарния нидерландец, има капацитет едва 6000 места, то това ще е и стадионът с най-малък капацитет, приемал мач от Ла Лига. Досега с най-малко места в испанския елит е бил домът на Ейбар “Ипуруа”, който дебютира в първа дивизия през сезон 2014/15 с капацитет от 6267 места.

Стадионът на Уеска "Ел Алкорас“, имаше капацитет от 5000 зрители, но той беше увеличен до 8000 след промоцията на клуба в елита през сезон 2018/19. Що се отнася до настоящия сезон, „Колизеум Алфонсо Перес“ на Хетафе е с най-малък капацитет, като работи с едва 11 000 места поради ремонтни дейности.

Mundo Deportivo: 'On the 14th, at the Johan' pic.twitter.com/zpdcuQcKMj — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 10, 2025

На стадион “Йохан Кройф” по принцип домакинстват втория отбор на Барселона, женския тим на клуба, както и юношите до 19 години. Съоръжението се намира в клубната база - на около 7 км. от “Спотифай Камп Ноу”.

🚨 𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐌𝐃



🏟️ LaLiga inspecciona el Estadi Johan Cruyff de cara al Barça-Valencia



📽️ @angelperezpx pic.twitter.com/48QZYNcKOV — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 10, 2025

Междувременно “Мундо Депортиво” съобщава, че днес стадионът е бил инспектиран от представители на Ла Лига. По време на срещата със служители на Барселона са обсъдени различни аспекти, включително цялостната електрическа инсталация и всичко свързано с разпределението на необходимото оборудване в деня на мача.

Инсталирана е била и нова интернет линия – изискване, поставено, за да може цялата организация на мач от Ла Лига да се проведе с максимални гаранции. Тепърва предстои да се сложат и ВАР камерите, както и други необоходими неща.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages