Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

  • 10 сеп 2025 | 15:00
  • 1922
  • 2

Домакинството на Барселона на Валенсия на 14 септември в Ла Лига със сигурност ще влезе в историята на испанския футбол, съобщават местните спортни медии.

Официално: първото домакинство на Барселона ще бъде на 6-хиляден стадион
Официално: първото домакинство на Барселона ще бъде на 6-хиляден стадион

Както е известно, вчера стана ясно, че “блаугранас” няма да могат да се завърнат на “Спотифай Камп Ноу” и през уикенда първото домакинство за сезона срещу “прилепите” ще се проведе на стадион “Йохан Кройф”. “Монтжуик” пък не бе вариант, тъй като на него ще има концерт.

Тъй като въпросното съоръжение, кръстено на легендарния нидерландец, има капацитет едва 6000 места, то това ще е и стадионът с най-малък капацитет, приемал мач от Ла Лига. Досега с най-малко места в испанския елит е бил домът на Ейбар “Ипуруа”, който дебютира в първа дивизия през сезон 2014/15 с капацитет от 6267 места.

Стадионът на Уеска "Ел Алкорас“, имаше капацитет от 5000 зрители, но той беше увеличен до 8000 след промоцията на клуба в елита през сезон 2018/19. Що се отнася до настоящия сезон, „Колизеум Алфонсо Перес“ на Хетафе е с най-малък капацитет, като работи с едва 11 000 места поради ремонтни дейности.

На стадион “Йохан Кройф” по принцип домакинстват втория отбор на Барселона, женския тим на клуба, както и юношите до 19 години. Съоръжението се намира в клубната база - на около 7 км. от “Спотифай Камп Ноу”.

Междувременно “Мундо Депортиво” съобщава, че днес стадионът е бил инспектиран от представители на Ла Лига. По време на срещата със служители на Барселона са обсъдени различни аспекти, включително цялостната електрическа инсталация и всичко свързано с разпределението на необходимото оборудване в деня на мача.

Инсталирана е била и нова интернет линия – изискване, поставено, за да може цялата организация на мач от Ла Лига да се проведе с максимални гаранции. Тепърва предстои да се сложат и ВАР камерите, както и други необоходими неща.

Снимки: Gettyimages

