Барселона записа още един голям успех

Барселона се похвали с пореден трофей на футболните си клубове през годината. След като мъжкият тим триумфира в Ла Лига, а женският е пълен господар от години насам, сега с купа се похвали и юношеската формация до 18 години. Играчите от “Ла Масия” във въпросната възрастова групата спечелиха Световното клубно първенство за юноши (до 18 г.).

¡LA MASIA ES CAMPEÓN! ¡BARCELONA SE CONSAGRÓ EN EL MUNDIAL DE CLUBES SUB-18!



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/wZpnZsspVo — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2025

На финала турнира, който се проведе в Кордоба, футболистите на Барса сразиха аржентинския Расинг Клуб с 1:0 след попадение на 15-годишния украинец Артьом Рибак.

¡¡GOLAZO DE BARCELONA!! A 10' para el final, el ucraniano Artem Rybak anota el 1-0 ante Racing en la final del Mundial de Clubes Sub-18.



📺 #MundialClubesJuvenil por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/8XfmLZhPdF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 10, 2025

В предишните два кръга - на полуфиналите и четвъртфиналите, бъдещите шампиони минаваха дузпи срещу Коринтианс и Палмейрас. За място на финала пък Расинг елиминира Реал Мадрид.

