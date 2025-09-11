Популярни
Барселона записа още един голям успех

  • 11 сеп 2025 | 11:11
  • 583
  • 0
Барселона се похвали с пореден трофей на футболните си клубове през годината. След като мъжкият тим триумфира в Ла Лига, а женският е пълен господар от години насам, сега с купа се похвали и юношеската формация до 18 години. Играчите от “Ла Масия” във въпросната възрастова групата спечелиха Световното клубно първенство за юноши (до 18 г.).

На финала турнира, който се проведе в Кордоба, футболистите на Барса сразиха аржентинския Расинг Клуб с 1:0 след попадение на 15-годишния украинец Артьом Рибак.

В предишните два кръга - на полуфиналите и четвъртфиналите, бъдещите шампиони минаваха дузпи срещу Коринтианс и Палмейрас. За място на финала пък Расинг елиминира Реал Мадрид.

