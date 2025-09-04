Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  В националния на Испания не нарушиха традиция дори за Ямал

В националния на Испания не нарушиха традиция дори за Ямал

  • 4 сеп 2025 | 13:47
  • 2194
  • 0

Макар да поиска и да получи №10 в Барселона за новия сезон, Ламин Ямал няма да носи същия номер в националния тим на Испания в днешния мач срещу България от световните квалификации. На “Васил Левски” нападателят ще бъде с екипа с №19, с който играеше за “Ла Роха” и досега.

Това е заради факта, че от години насам в състава на испанците се следва традиция относно номерата на футболистите. Винаги тези с по-висок стаж са с предимство при избора в сравнение с по-младите и тези с по-малко двубои. Така макар Ямал (21 мача) да е със статут на една от най-големите звезди, той е с по-малко срещи от Дани Олмо (44), който ще продължи да носи №10 вместо него.

Слушай на живо: България - Испания

Интересното е, че фланелката с №9 не отива при никого от централните нападатели, а дадена на халфа на Байер (Леверкузен) Алейш Гарсия. По принцип в селекцията на Испания тя е любимата на Гави, но той се контузи и отпадна от групата.

Ето номерата на целия отбор на Испания:

