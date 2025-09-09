Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Официално: първото домакинство на Барселона ще бъде на 6-хиляден стадион

Официално: първото домакинство на Барселона ще бъде на 6-хиляден стадион

  • 9 сеп 2025 | 20:16
  • 2665
  • 0

От Барселона официално потвърдиха, че първото домакинство на тима през този сезон, а именно мачът от четвъртия кръг на Ла Лига срещу Валенсия в неделя, ще се проведе на стадион “Йохан Кройф”, който по принцип се използва от клубния дубъл. Въпреки че съоръжението разполага с едва 6 хиляди места за зрители, което е под допустимия минимум, то ще приеме въпросния двубой по изключение заради липсата на разрешително за игра на “Спотифай Камп Ноу”, където продължават ремонтните дейности по неговата реновация.

Решено е: Ла Лига прави изключение за Барселона за стадиона
Решено е: Ла Лига прави изключение за Барселона за стадиона

Барселона обявява, че мачът от четвъртия кръг на Ла Лига, насрочен за неделя, 14 септември от 21:00 часа испанско време срещу Валенсия, няма да може да се проведе на “Спотифай Камп Ноу”. Клубът интензивно работи върху това да осигури необходимите административни разрешителни за откриването на “Спотифай Камп Ноу” през следващите седмици. Поради тази причина двубоян вместо това ще се изиграе на “Йохан Кройф”. Барселона би искал да благодари на своите членове и фенове за техните разбиране и подкрепа по време на толкова сложен, но и вълнуващ процес като завръщането на новия “Спотифай Камп Ноу”. Клубът скоро ще осигури повече детайли относно организацията на мача и процедурите за билетите”, се казва в изявлението на официалния сайт.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

Фенове на Сент Етиен направиха пробив и влязоха като миноритарни собственици в клуба

  • 9 сеп 2025 | 15:55
  • 1014
  • 0
Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

Меси все още не се е сбогувал с Аржентина, убеден е Ди Мария

  • 9 сеп 2025 | 15:40
  • 1319
  • 0
Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

  • 9 сеп 2025 | 15:39
  • 7824
  • 13
Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

Контузията на нападател на Челси се оказа по-сериозна от очакваното

  • 9 сеп 2025 | 15:25
  • 9712
  • 2
Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

Допълнително наказаха Луис Суарес заради последната му изцепка

  • 9 сеп 2025 | 14:53
  • 2118
  • 3
От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

От ринга на стадиона: Усик става съотборник на Стоичков и Балъков в големия мач

  • 9 сеп 2025 | 14:44
  • 2841
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 28303
  • 28
Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

  • 9 сеп 2025 | 20:59
  • 1102
  • 0
Съставите на Франция и Исландия

Съставите на Франция и Исландия

  • 9 сеп 2025 | 21:04
  • 375
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 35012
  • 122
Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 21:00
  • 14452
  • 0
Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

  • 9 сеп 2025 | 20:56
  • 19847
  • 0