Официално: първото домакинство на Барселона ще бъде на 6-хиляден стадион

От Барселона официално потвърдиха, че първото домакинство на тима през този сезон, а именно мачът от четвъртия кръг на Ла Лига срещу Валенсия в неделя, ще се проведе на стадион “Йохан Кройф”, който по принцип се използва от клубния дубъл. Въпреки че съоръжението разполага с едва 6 хиляди места за зрители, което е под допустимия минимум, то ще приеме въпросния двубой по изключение заради липсата на разрешително за игра на “Спотифай Камп Ноу”, където продължават ремонтните дейности по неговата реновация.

Решено е: Ла Лига прави изключение за Барселона за стадиона

“Барселона обявява, че мачът от четвъртия кръг на Ла Лига, насрочен за неделя, 14 септември от 21:00 часа испанско време срещу Валенсия, няма да може да се проведе на “Спотифай Камп Ноу”. Клубът интензивно работи върху това да осигури необходимите административни разрешителни за откриването на “Спотифай Камп Ноу” през следващите седмици. Поради тази причина двубоян вместо това ще се изиграе на “Йохан Кройф”. Барселона би искал да благодари на своите членове и фенове за техните разбиране и подкрепа по време на толкова сложен, но и вълнуващ процес като завръщането на новия “Спотифай Камп Ноу”. Клубът скоро ще осигури повече детайли относно организацията на мача и процедурите за билетите”, се казва в изявлението на официалния сайт.

