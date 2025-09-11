Популярни
Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
  3. БГ национал за Ямал: На моменти се чувствах сякаш никога не съм играл футбол, видях единствено гърба му

  • 11 сеп 2025 | 12:36
  • 3610
  • 3

Защитникът на България и германския Дармщат Фабиан Нюрнбергер разказа какво е да се опиташ да спреш един от най-добрите футболисти в света - Ламин Ямал. 26-годишният ляв бек започна като титуляр за "лъвовете" срещу Испания в световна квалификация на "Васил Левски", загубена с 0:3 и трябваше да играе срещу звездата на Барселона.

"Беше поразително да видя колко огромни са всъщност разликите. На моменти се чувствах сякаш никога не съм играл футбол преди. Веднъж исках да се изправя срещу него и всичко, което можех да видя, беше гърба му. Играх едно полувреме срещу тях през 2023 г., когато загубихме с 6:0 в Мюнхен.

И двамата бяха невероятно добри, но бих предпочел да играя отново срещу тях, отколкото срещу Ламин Ямал.Това ниво, на тази възраст, е невероятно. Особено когато той стои пред теб и се чудиш как може да те преминава всеки път“, каза Нюрнбергер в интервю за Transfermarkt. 

