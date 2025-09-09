Популярни
Ямал: Не мечтая за една “Златна топка”, а за много такива

  • 9 сеп 2025 | 20:54
Младата звезда на Барселона Ламин Ямал показа самочувствие, заявявайки, че е способен да спечели “Златната топка” повече от веднъж. Макар и да е само на 18 години, испанският суперталант е сред големите фаворити за спечелването на тазгодишното издание на наградата, която ще бъде връчена на 22 септември.

“Казах следното на моите приятели: “Не мечтая за една “Златна топка”, а за много такива”. Мисля, че аз съм играч, който е способен да го постигне. Ако това не стане, значи не съм се справил добре или не съм го искал. Така че аз си мечтая да спечеля много такива призове. Ще дойде ден, в който ще грабна “Златната топка” и тогава ще съм много щастлив, но ще искам да я спечеля повече пъти, както и да побеждавам с моя отбор”, сподели Ямал в подкаста Resonancia de Corazón.

Снимки: Sportal.bg

