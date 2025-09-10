Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

Байерн (Мюнхен) се е опитал да привлече Ламин Ямал още преди той да пробие с гръм и трясък в големия футбол. Това разкри шефът на футболния отдел на "Билд" Кристиан Фалк в новата си книга „Transfer-Insider“.

През февруари 2022 година ръководителите на Байерн в лицето на спортния директор Хасан Салихамиджич и техническия директор Марко Непе, са отлетели за Мадрид за среща с тогавашния агент на Ямал – Иван де ла Пеня. Страните са планирали да обсъдят евентуален трансфер в мюнхенския клуб на Гави, който също е бил представляван от бившия испански национал.

Изненадващо, по време на разговора представителите на Байерн са пренасочили вниманието си към 14-годишния Ламин Ямал, който още тогава е тренирал с първия отбор на Барселона. Според Фалк, шефовете на баварския гранд са били толкова впечатлени от видеокомпилация с изявите на Ламин, че ръководството на клуба е поискало да се запознае със семейството на футболиста и да положи основите за евентуален трансфер.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: In 2022, Bayern were convinced they would sign 14-year-old Lamine Yamal for €5m and even traveled to start discussions. The arrival of Jorge Mendes changed everything, and the player decided to stay.



— @BILD pic.twitter.com/Suk7Jvr3Ij — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) September 10, 2025

Освен това, по онова време Байерн успешно привлече друг млад играч на Барса – защитника Адам Азну. Няколко месеца по-късно обаче Де ла Пеня съобщил на Салихамиджич, че интересите на Ямал вече се представляват от Жорже Мендеш. Португалецът информирал директора на Байерн, че трансфер на младока е възможен срещу около 5 милиона евро. В Байерн са сметнали за рискован ход да инвестират такава сума в играч, който не е изиграл нито една минута на професионално ниво.

Въпросът бил отложен за лятото на 2023 година, когато Ямал навърши 16 години. Още през април същата година крилото дебютира за Барселона на 15-годишна възраст, а през октомври подписа тригодишен договор с „блаугранас“ с откупна клауза от 1 милиард евро.