  Барселона
  2. Барселона
  3. Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

  • 10 сеп 2025 | 21:42
  • 1300
  • 0

Байерн (Мюнхен) се е опитал да привлече Ламин Ямал още преди той да пробие с гръм и трясък в големия футбол. Това разкри шефът на футболния отдел на "Билд" Кристиан Фалк в новата си книга „Transfer-Insider“.

През февруари 2022 година ръководителите на Байерн в лицето на спортния директор Хасан Салихамиджич и техническия директор Марко Непе, са отлетели за Мадрид за среща с тогавашния агент на Ямал – Иван де ла Пеня. Страните са планирали да обсъдят евентуален трансфер в мюнхенския клуб на Гави, който също е бил представляван от бившия испански национал.

Изненадващо, по време на разговора представителите на Байерн са пренасочили вниманието си към 14-годишния Ламин Ямал, който още тогава е тренирал с първия отбор на Барселона. Според Фалк, шефовете на баварския гранд са били толкова впечатлени от видеокомпилация с изявите на Ламин, че ръководството на клуба е поискало да се запознае със семейството на футболиста и да положи основите за евентуален трансфер.

Освен това, по онова време Байерн успешно привлече друг млад играч на Барса – защитника Адам Азну. Няколко месеца по-късно обаче Де ла Пеня съобщил на Салихамиджич, че интересите на Ямал вече се представляват от Жорже Мендеш. Португалецът информирал директора на Байерн, че трансфер на младока е възможен срещу около 5 милиона евро. В Байерн са сметнали за рискован ход да инвестират такава сума в играч, който не е изиграл нито една минута на професионално ниво.

Въпросът бил отложен за лятото на 2023 година, когато Ямал навърши 16 години. Още през април същата година крилото дебютира за Барселона на 15-годишна възраст, а през октомври подписа тригодишен договор с „блаугранас“ с откупна клауза от 1 милиард евро.

Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

  • 10 сеп 2025 | 21:21
  • 1543
  • 0
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 2795
  • 0
Арестуваха бивш играч на Аякс, Сити и Атлетико Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 20:32
  • 1789
  • 0
Ливърпул и Реал Мадрид с най-високи шансове за шампиони, сочи изследване

  • 10 сеп 2025 | 20:01
  • 2088
  • 2
Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

  • 10 сеп 2025 | 19:22
  • 1125
  • 0
Кристиан Ериксен си намери нов клуб и продължава кариерата си

  • 10 сеп 2025 | 19:09
  • 8088
  • 2
Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 16469
  • 92
ЕвроБаскет 2025: Германия срещу Словения в спор за място на полуфиналите

  • 10 сеп 2025 | 21:00
  • 16687
  • 4
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 2795
  • 0
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 34551
  • 24
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 20022
  • 16
Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 13051
  • 3