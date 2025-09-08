Проблеми с властите в Турция за Ямал след разгрома на Испания

Прекрасната вечер и убедителната победа на Испания с 6:0 над Турция бе донякъде помрачена от драма с една от звездите на тима - Ламин Ямал. Крилото на Барселона бе заснет на тръгване от стадиона да рови настоятелно из своя багаж в търсене на мистериозен предмет. Той дори е свален от буса, който е бил нает да превозва играчите на “ла фуриа роха” и се е върнал обратно на съоръжението, за да продължи търсенето. По-късно турската преса съобщи, че Ямал е загубил паспорта си и именно това е станало причина за извънредната ситуация.

🚨ÖZEL GÖRÜNTÜ| Lamine Yamal pasaportunu kaybetti.



Maçtan sonra uzun süre pasaportunu arayan, soyunma odasına geri dönüp pasaportu için oraya da bakan Lamine Yamal, pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldı. @beyazfutbol pic.twitter.com/bDFmVfwjvn — Emir (@emirkiliccetinn) September 7, 2025

“След срещата Ламин Ямал дълго време търси своя паспорт, върна се и в съблекалнята, но напусна стадиона без да го намери,” твърди Beyaz Futbol.

Друга местна медия Fotomac допълва, че от Испанската кралска футболна федерация са се свързали с турските власти, за да се направи опит за сътрудничество с полицията в опит на безпрепятственото отпътуване на Ламин Ямал от Коня, макар и редовни документи.

