  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Проблеми с властите в Турция за Ямал след разгрома на Испания

Проблеми с властите в Турция за Ямал след разгрома на Испания

  • 8 сеп 2025 | 12:30
  • 1077
  • 0
Проблеми с властите в Турция за Ямал след разгрома на Испания

Прекрасната вечер и убедителната победа на Испания с 6:0 над Турция бе донякъде помрачена от драма с една от звездите на тима - Ламин Ямал. Крилото на Барселона бе заснет на тръгване от стадиона да рови настоятелно из своя багаж в търсене на мистериозен предмет. Той дори е свален от буса, който е бил нает да превозва играчите на “ла фуриа роха” и се е върнал обратно на съоръжението, за да продължи търсенето. По-късно турската преса съобщи, че Ямал е загубил паспорта си и именно това е станало причина за извънредната ситуация.

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

“След срещата Ламин Ямал дълго време търси своя паспорт, върна се и в съблекалнята, но напусна стадиона без да го намери,” твърди Beyaz Futbol.

Друга местна медия Fotomac допълва, че от Испанската кралска футболна федерация са се свързали с турските власти, за да се направи опит за сътрудничество с полицията в опит на безпрепятственото отпътуване на Ламин Ямал от Коня, макар и редовни документи.

Снимки: Imago

