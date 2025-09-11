Популярни
  Барселона
Верстапен: Сигурен съм, че Ямал ще спечели “Златната топка” в бъдеще

  11 сеп 2025 | 11:57
Четирикратният шампион във Формула 1 Макс Верстапен даде обширно интервю пред “Мундо Депортиво”, в което говори не само за своя спорт, но и за Барселона в ролята си на привърженик на отбора. Той припомни, че още миналото лято е имал вяра в назначаването на Ханзи Флик начело на каталунците, а също така коментира шансовете на младата звезда на тима Ламин Ямал да спечели “Златната топка”.

“Да, още миналото лято имах вяра в Барса. Но в даден момент изпитвах и известно притеснение, защото в Испания Барса и Реал Мадрид са два невероятни клуба и конкуренцията между тях винаги е много висока. Така че винаги ще има надпревара помежду им кой ще спечели Ла Лига или кой ще има повече успехи като цяло. Аз обаче имах вяра. Харесва ми стилът на Барса при Флик, засега нещата вървят добре. Много е офанзивен и понякога има рискове в защита. Зависи, защото това работи през повечето време. Но, разбира се, това зависи малко и от начина на игра на другите отбори. Невинаги може да се играе с една и съща тактика, но тя ми харесва и нещата се получават добре.

Това, което прави Ямал, е невероятно и впечатляващо за неговата възраст. Вярно е, че “Златната топка” трябва да бъде спечелена от най-добрия, но, честно казано, сега, след ерата на Лионел Меси и Кристиано Роналдо, няма ясен победител, поне според мен. Няма конкретен футболист, който да е с много пред останалите в момента. Може би някой все още е твърде млад или нещо такова. Аз обаче съм сигурен, че Ямал ще спечели “Златната топка” през следващите години”, заяви Верстапен.

Снимки: Gettyimages

