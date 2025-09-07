Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

  • 7 сеп 2025 | 14:19
  • 1037
  • 0

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) и член на Надзорния съвет на баварците Ули Хьонес даде дълго интервю пред телевизия Sport1, в което говори по най-различни теми, свързани с клуба и германския футбол.

Нагелсман: Не се страхувам за поста си
Нагелсман: Не се страхувам за поста си

За загубата на Германия от Словакия и дали Нагелсман е правилният човек

“Всички знаем, че нещата не се развиха добре срещу Словакия. Но предпочитам да загубим първия мач, отколкото да загубим важните по-късно. Разбира се, че Нагелсман  все още е подходящият човек. Не трябва да се отказваме от всичко след един мач. Убеден съм, че тази вечер ще играем по-добре. Трябва да говорим повече за футбола в Германия, а не само за трансфери, трансфери, трансфери. Ако направим това, ще играем по-добре.

Аз съм малко старомоден. Днешните треньори се променят толкова много. Никога не играем с един и същ състав. Те треньорите също променят много неща по време на мача, например от четирима защитници на трима. Изобщо не разбирам това”.

За бързото уволнение на Тен Хаг в Леверкузен

“През лятото те смениха половината отбор. Трябва да призная, че бях изненадан, че уволниха треньора след два мача. Може би е трябвало да обмислят добре това решение“.

За условията по трансфера на Николас Джаксън от Челси

“Играчът и неговият агент допринесоха за сумата на наема с 3 млн. евро, така че Байерн плати 13,5 млн. евро. И определено няма да има постоянен договор. Това ще се случи само ако той изиграе 40 мача от самото начало. Той никога няма да ги направи”.

За летните трансфери в Байерн

“В Байерн сме много доволни. Ние сме истинските победители в летния трансферен прозорец. Имаме силен отбор и не се наложи да го подсилваме много. Разбира се, бихме искали да имаме Флориан Виртц, но никога не бихме го купили за 150 млн. евро. Предложихме 55 млн. евро за Ник Волтемаде, а Щутгарт искаше 75 милиона евро. В крайна сметка той отиде в Нотингам (б.ред. - има предвид Нюкасъл) за 90 млн. евро. Това, което прави Нюкасъл, няма нищо общо с футбола. Волтемаде не струва 90 милиона. Това се случва заради прииждащите пари от Саудистка Арабия. Днес е като игра на Монополи”.

За напрежението със спортния директор Макс Еберл

“Това са слухове и спекулации. В надзорния съвет нямаме никакъв проблем с Макс Еберл. Разбира се, проведохме дискусии, но раздялата никога не е била тема на разговор. Мисли ли да подаде оставка? Трябва да го попитате него. Макс преживя труден период напоследък, главно поради натиска, който му беше оказан отвън. Предпочитаме в Надзорния съвет да не се месим, но няма как да не го направим, когато нещата отиват в грешна посока.

Дадох съвет на Макс - да правиш трансфери в края на август никога не е добра идея и винаги е скъпо. Посъветвах го - по-добре да правиш трансфери през юни и юли, когато останалите клубове още не са започнали. През последните седмици нещата станаха трудни. Макс искаше да купува футболисти, но ние обърнахме внимание на финансовата ни ситуация. Това е важно, както и спортните успехи. Имате като най-добър пример Барселона и какво се случва, когато само купуваш и завършваш с над милиард дългове, като не можеш да направиш нищо”.

За бъдещите трансферни планове на Байерн

“Не бива да забравяме, че има и зимен трансферен прозорец. Ще имаме достатъчно пари за него. Освен това ще имаме 3 нови “попълнения” без пари през ноември, когато Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито се оправят. Има и млади футболисти, които трябва да играят. Ленарт Карл е невероятен, той е само на 17. Компани ни обеша, че ще даде шанс на повече млади играчи през сезона”.

За евентуално пенсиониране

"Първо, аз съм избран за член на надзорния съвет. И второ, ако някой там каже, че вече не ме иска, ще си тръгна. В момента, в който имаме подходящите хора на подходящите позиции, Карл-Хайнц Румениге и аз ще се оттеглим".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Похвали за Роналдо и компания: Португалците са решени да бъдат фаворити на Мондиала

Похвали за Роналдо и компания: Португалците са решени да бъдат фаворити на Мондиала

  • 7 сеп 2025 | 09:50
  • 4077
  • 6
"Златната топка" не ми беше от голяма полза, заяви Родри

"Златната топка" не ми беше от голяма полза, заяви Родри

  • 7 сеп 2025 | 09:24
  • 4265
  • 0
Нов кръг от световните квалификации

Нов кръг от световните квалификации

  • 7 сеп 2025 | 07:58
  • 6040
  • 0
Нагелсман: Не се страхувам за поста си

Нагелсман: Не се страхувам за поста си

  • 7 сеп 2025 | 07:36
  • 1768
  • 0
Милан ще направи нов опит за Влахович през януари

Милан ще направи нов опит за Влахович през януари

  • 7 сеп 2025 | 06:32
  • 1836
  • 0
Джонатан Дейвид: Целта ми е да отбележа 25 гола през сезона

Джонатан Дейвид: Целта ми е да отбележа 25 гола през сезона

  • 7 сеп 2025 | 06:09
  • 2422
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Грузия и България, халфовата линия от мача Испания е подменена

11-те на Грузия и България, халфовата линия от мача Испания е подменена

  • 7 сеп 2025 | 14:50
  • 4902
  • 2
Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

Очаквайте на живо: Гран При на Италия във Формула 1

  • 7 сеп 2025 | 15:00
  • 695
  • 0
Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

Кривия: Прекалено респектирани бяхме срещу Испания, надявам се Левски да детронира Лудогорец

  • 7 сеп 2025 | 11:38
  • 7678
  • 22
Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 14110
  • 8
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 7700
  • 0
1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

1/8-финалите на ЕвроБаскет продължават: Полша обърна Босна в първия мач за деня

  • 7 сеп 2025 | 14:21
  • 7498
  • 0