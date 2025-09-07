Ули Хьонес за трансферите в Байерн, условията за наема на Джаксън, Нагелсман и още

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) и член на Надзорния съвет на баварците Ули Хьонес даде дълго интервю пред телевизия Sport1, в което говори по най-различни теми, свързани с клуба и германския футбол.

Нагелсман: Не се страхувам за поста си

За загубата на Германия от Словакия и дали Нагелсман е правилният човек

“Всички знаем, че нещата не се развиха добре срещу Словакия. Но предпочитам да загубим първия мач, отколкото да загубим важните по-късно. Разбира се, че Нагелсман все още е подходящият човек. Не трябва да се отказваме от всичко след един мач. Убеден съм, че тази вечер ще играем по-добре. Трябва да говорим повече за футбола в Германия, а не само за трансфери, трансфери, трансфери. Ако направим това, ще играем по-добре.

Uli Hoeneß criticizes Nagelsmann for making a lot of changes: "I'm a bit old-fashioned. Today's coaches change so much. We never play with the same lineup. They [coaches] also switch things around a lot during the game, for example, from a back four to a back three. I don't… pic.twitter.com/IKrPs9jw4j — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2025

Аз съм малко старомоден. Днешните треньори се променят толкова много. Никога не играем с един и същ състав. Те треньорите също променят много неща по време на мача, например от четирима защитници на трима. Изобщо не разбирам това”.

За бързото уволнение на Тен Хаг в Леверкузен

“През лятото те смениха половината отбор. Трябва да призная, че бях изненадан, че уволниха треньора след два мача. Може би е трябвало да обмислят добре това решение“.

Hoeneß on Jackson: "It's not a €16.5 million loan fee, because the player and his agent are contributing €3 million, so that leaves €13.5 million. And there will definitely not be a permanent contract. That only happens if he plays 40 games from the start. He will never do… pic.twitter.com/dGmz7UoswA — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2025

За условията по трансфера на Николас Джаксън от Челси

“Играчът и неговият агент допринесоха за сумата на наема с 3 млн. евро, така че Байерн плати 13,5 млн. евро. И определено няма да има постоянен договор. Това ще се случи само ако той изиграе 40 мача от самото начало. Той никога няма да ги направи”.

Hoeneß: "We're very satisfied at FC Bayern. We are the real winners of the summer transfer window. We have a strong team and didn't need to strengthen it much. Of course, we would have liked to have Florian Wirtz, but we'd never have bought him for €150m. We offered €55 million… pic.twitter.com/pZs55wn8tZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2025

За летните трансфери в Байерн

“В Байерн сме много доволни. Ние сме истинските победители в летния трансферен прозорец. Имаме силен отбор и не се наложи да го подсилваме много. Разбира се, бихме искали да имаме Флориан Виртц, но никога не бихме го купили за 150 млн. евро. Предложихме 55 млн. евро за Ник Волтемаде, а Щутгарт искаше 75 милиона евро. В крайна сметка той отиде в Нотингам (б.ред. - има предвид Нюкасъл) за 90 млн. евро. Това, което прави Нюкасъл, няма нищо общо с футбола. Волтемаде не струва 90 милиона. Това се случва заради прииждащите пари от Саудистка Арабия. Днес е като игра на Монополи”.

Uli Hoeneß on rumours of a potential Max Eberl departure: "These are rumours and speculation. At the supervisory board, we have no problem at all with Max Eberl. Of course we had discussions, but a separation was never a topic. Is he thinking about resigning? You have to ask him… pic.twitter.com/xf0Kb3EcDr — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2025

За напрежението със спортния директор Макс Еберл

“Това са слухове и спекулации. В надзорния съвет нямаме никакъв проблем с Макс Еберл. Разбира се, проведохме дискусии, но раздялата никога не е била тема на разговор. Мисли ли да подаде оставка? Трябва да го попитате него. Макс преживя труден период напоследък, главно поради натиска, който му беше оказан отвън. Предпочитаме в Надзорния съвет да не се месим, но няма как да не го направим, когато нещата отиват в грешна посока.

Дадох съвет на Макс - да правиш трансфери в края на август никога не е добра идея и винаги е скъпо. Посъветвах го - по-добре да правиш трансфери през юни и юли, когато останалите клубове още не са започнали. През последните седмици нещата станаха трудни. Макс искаше да купува футболисти, но ние обърнахме внимание на финансовата ни ситуация. Това е важно, както и спортните успехи. Имате като най-добър пример Барселона и какво се случва, когато само купуваш и завършваш с над милиард дългове, като не можеш да направиш нищо”.

Hoeneß: "We must not forget that there's still a transfer window in January. We would have enough money for that. We're also getting 3 'new signings' for free in November with Jamal Musiala, Alphonso Davies and Hiroki Itō. There's also the young players who have to play" pic.twitter.com/p9L1bqJIJT — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 7, 2025

За бъдещите трансферни планове на Байерн

“Не бива да забравяме, че има и зимен трансферен прозорец. Ще имаме достатъчно пари за него. Освен това ще имаме 3 нови “попълнения” без пари през ноември, когато Джамал Мусиала, Алфонсо Дейвис и Хироки Ито се оправят. Има и млади футболисти, които трябва да играят. Ленарт Карл е невероятен, той е само на 17. Компани ни обеша, че ще даде шанс на повече млади играчи през сезона”.

За евентуално пенсиониране

"Първо, аз съм избран за член на надзорния съвет. И второ, ако някой там каже, че вече не ме иска, ще си тръгна. В момента, в който имаме подходящите хора на подходящите позиции, Карл-Хайнц Румениге и аз ще се оттеглим".