Хьонес съветва Байерн да взима играчи под наем

Почетният президент на Байерн Мюнхен Ули Хьонес смята, че германският шампион не трябва да купува повече футболисти през това лято.

"Силно бих препоръчал попълването на състава с играч под наем, който ще бъде подписан до 30 юни 2026 година", каза той пред вестник Suddeutsche Zeitung във вторник.

Байерн все още търси подсилване в офанзивен план след напускането на Лерой Сане (Галатасарай), Томас Мюлер (Ванкувър Уайткапс), Матис Тел (Тотнъм) и Кингсли Коман (Ал Насър).

Джамал Мусиала остава извън игра заради дългосрочна контузия, докато опитите за привличане на германския нападател Ник Волтемаде от носителя на купата на Германия Щутгарт до момента са неуспешни.

Байерн си осигури услугите на крилото Луис Диас от Ливърпул, като спортният директор Кристоф Фройнд заяви наскоро, че е възможно да последват още трансфери до края на август.

Байерн е направил опит да купи нападателя на Челси Кристофър Нкунку.

