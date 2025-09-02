Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

Бъдещето на спортния директор на Байерн (Мюнхен) Макс Еберл изглежда несигурно в момента, съобщава местното издание TZ. Според изданието членовете на Надзорния съвет на баварците са останали с впечатление, че функционерът може скоро да си подаде оставката.

Причината е хаотичното развитие с трансферите и несъгласието на Еберл с ограничението, които му поставиха силните хора в Байерн - а именно в последните седмици на летния прозорец да се привличат само играчи под наем.

Еберл има договор до 2027 година и оттеглянето му би било изненада. “Билд” все пак информира, че той не обмисля подобно нещо в момента и си е взел няколко дни почивка по време на паузата за националните отбори.

There's growing concern within the supervisory board that Max Eberl could resign by himself after the chaotic summer transfer window. This was the impression after his appearance last week at the board meeting. The general consensus is that Eberl is prepared for a departure. If… pic.twitter.com/OJRigVFSWM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 1, 2025

Байерн (Мюнхен) се стреми към по-голяма приемственост на върха в клуба, след като главният изпълнителен директор Оливер Кан и членът на Борда, отговарящ за спорта - Хасан Салихамиджич трябваше да напуснат през 2023 г., макар и клубът да спечели драматично шампионската титла.

На този фон членът на борда, отговарящ за финансите - Михаел Дидерих напуска в края на септември и вече няколко пъти се спекулира за Макс Еберл, който пристигна в Байерн миналата година.

During last week's supervisory board meeting, the supervisory board members (Hainer, Hoeneß, Rummenigge) had the impression that Max Eberl was prepared for his departure, that was the impression he conveyed. There has been a rumor surrounding the club for some time that Eberl's… pic.twitter.com/leqYjOmQdg — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 2, 2025

Спортният директор успя да привлече Йонатан Та и Том Бишоф със свободни трансфери през това лято, но големите цели Флориан Виртц и Ник Волтемаде се присъединиха съответно към Ливърпул и Нюкасъл. Критики към него имаше и за малката сума, получена от трансфера на Кингсли Коман в Ал-Насър.

Макс Еберл беше натоварен със задачата да намали разходите за заплати, продавайки футболисти, а изходящите трансфери в Байерн не спираха, като клубът се раздели с вече споменатия Коман, легендата Томас Мюлер, Льорой Сане,Матис Тел, Палиня и множество млади играчи.

Max Eberl is planning to stay at Bayern. He currently has no thoughts of resignation. Eberl will take a few days off after the end of the transfer window and then will resume his work [@kerry_hau] pic.twitter.com/NlkPVBOWNJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 2, 2025

Това оставо доста малко опции в атаката на отбора, като дълго време бе привлечен единствено Луис Диас за приблизително 70 милиона евро. В крайна сметка се стигна и до струващия 16,5 млн. евро наем на Николас Джаксън от Челси, който бе под голяма въпросителна до последния момента.

Наскоро Еберл представи плановете си за състава пред Надзорния съвет на Байерн Мюнхен, където не всички членове се съгласяват с политиката за пестене на президента Херберт Хайнер и членовете Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге.