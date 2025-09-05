Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Германия
Матеус: Мусиала за Германия е като Меси – незаменим, нормално е случващото се с Виртц

  • 5 сеп 2025 | 20:36
  • 568
  • 0
Бившият капитан на Германия Лотар Матеус критикува националния селекционер Юлиан Нагелсман след поражението с 0:2 срещу Словакия в първи мач от световните квалификации. Той счита, че треньорът не е подготвил достатъчно добре играчите си и че губи твърде много време в експерименти.

"Останах с впечатлението, че отборът на Юлиан Нагелсман беше изненадан. Не очакваха съперникът да играе по този начин и бяха хванати със свален гард от агресивната преса на Словакия. Играеха един на един по целия терен и просто не се справяха със задачите си", заяви Матеус.

"Не знам и как точно играхме, честно казано. Какъв беше планът ни в Словакия? Беше ли 4-2-2-2 без топка и 3-5-2 с топка? Да не би да искаше да използва старата си система от престоя в Лайпциг? Просто не мога да свикна с всички тези промени", каза още легендарният халф.

Матеус отчете и липсата на Джамал Мусиала. „Той не може да бъде заменен с друг играч. Подобно на Меси, той е незаменим. Надяваме се, че скоро ще се върне“.

Бесният Нагелсман след фиаското срещу Словакия: Писна ми!
Бесният Нагелсман след фиаското срещу Словакия: Писна ми!

Бившият играч на Байерн и Интер говори за Флориан Виртц и неособено добрата му форма напоследък: „Това е нормално след толкова голям трансфер в чужбина. Но той е страхотен играч, с времето ще свикне с Висшата лига и ще може да се справи с още по-голямото напрежение. Аз се чувствах по същия начин в Интер в началото. Анди Бреме, чийто трансфер беше доста тих, веднага се представи добре в Интер. Аз трябваше да свикна с всичко, отчасти заради медийния шум и по-високата трансферна сума“.

Снимки: Imago

