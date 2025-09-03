Ули Хьонес бил онемял от събитията на трансферния пазар

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес изрази изненадата си от скорошните събития на международния трансферен пазар, наричайки рекордните суми, платени през летния прозорец, безумни.

"Бях онемял от случващото се през последните седмици в международния футбол", каза 73-годишният футболист на събитие на Германската футболна лига в Берлин. Хьонес определи общата сума, сменила собственика си, като "напълно безумна", добавяйки: "В един момент обществеността ще каже: Дали са напълно луди?"

Спортният директор на Байерн обмислял да подаде оставка след хаотичното трансферно лято

Байерн наскоро се провали в опитите си да подпише с германеца Флориан Виртц, който се присъедини към Ливърпул, както и с Ник Волтемаде, преминал в Нюкасъл, поради финансовата мощ на Премиър лийг. Клубовете от английския елит похарчиха 3 милиарда британски лири за нови трансфери през летния прозорец, надминавайки предишния рекорд от 2,36 милиарда британски лири, похарчени през 2023 година.

Хьонес коментира, че Бундеслигата трябва да начертае свой собствен път и да поеме лидерска роля. "Трябва да покажем сила и да не вземаме пари от араби или американски хедж фондове", каза той, допълвайки, че клубовете от германския елит не бива да се чувстват така, сякаш са принудени да приемат подобно финансиране. Относно Байерн, легендарният ръководител прогнозира трудна европейска кампания. "Очаквам с нетърпение предстоящия сезон, защото ще влезем в Шампионската лига като Хофенхайм. Не сме на ничий радар", заяви той.

Германската футболна лига присъди на Хьонес почетна награда за заслугите му към местния професионален футбол.

